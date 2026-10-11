Samuel Xavier foi titular no Fla-Flu e reclamou bastante da arbitragem - Marina Garcia/Fluminense

Samuel Xavier foi titular no Fla-Flu e reclamou bastante da arbitragemMarina Garcia/Fluminense

Publicado 11/10/2026 20:10



Samuel Xavier fez um longo desabafo contra a arbitragem de Rafael Klein e o VAR de Daniel Nobre Bins, após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Flamengo . A principal reclamação dos jogadores tricolores foi em relação à não expulsão de Erick Pulgar por uma entrada dura no joelho de Castillo, aos 30 minutos do primeiro tempo do clássico deste domingo (11), no Maracanã.

O lateral ainda revelou o que Klein disse aos jogadores para explicar o motivo de só ter dado cartão amarelo ao volante chileno. Além desse lance, houve fortes reclamações do banco de reservas de ao menos um pênalti não marcado, em Savarino.



"O jogo foi definido num lance que a gente vai reclamar de novo. Eu acho que foi bem nítido na TV, que todo mundo que estava assistindo viu que era para expulsão do Pulgar. Cara, o pior de tudo é que ele falou que o lance foi que pisou (no Castillo) sem querer, no chão. Depois de ter disputado a bola, ele pisou. Mas o lance é nítido que Pulgar está com a perna no alto. Aí é um lance que complica totalmente a gente", começou em entrevista à TV Globo.



Samuel Xavier ainda admitiu que o Flamengo teve méritos em aproveitar uma oportunidade para marcar com Carrascal. Mas vê o clássico muito influenciado pela não expulsão de Pulgar.



"Eles tiveram uma chance, como tivemos e infelizmente não conseguimos fazer. Mas se a gente está com um a mais desde primeiro tempo, eu acredito que seria um jogo totalmente diferente. Isso aí cabe reclamar mais uma vez. Jogo contra o Flamengo que está todo mundo cansado de reclamar. A gente chega no momento decisivo contra esses times... Nós estamos brigando também pelo título, quer dizer, agora fica difícil", continuou.



A acusação de Samuel Xavier



Só que o lateral foi além e fez uma dura acusação, dando a entender que Flamengo e Palmeiras são beneficiados para que sigam disputando o título do Brasileirão sem outros concorrentes. Por causa da declaração, ele corre o risco de ser julgado e punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)



"A gente estava brigando, mas aí parece que, quando chega um terceiro time para brigar (pelo título) com Palmeiras e Flamengo... Parece que todo mundo ali fica, com todo o respeito e desculpa a palavra, cagado. Não quer que o Fluminense chegue, não quer que o Cruzeiro chegue, não quer que o Red Bull chegue. Não quer que chegue ninguém, que sejam só os dois", afirmou.



Samuel Xavier ainda aproveitou para fazer uma sugestão de que árbitros estrangeiros sejam trazidos para apitar partidas do futebol brasileiro.



"Dá vontade sabe do quê? Trazer árbitros da Premier League, aqueles que apitaram para a gente na Copa do Mundo e no Mundial, que os caras são bons. Os caras não têm medo de dar cartão vermelho (para o Flamengo). E os daqui têm. Ele (Klein) tem medo. O VAR tem medo. O lance era pra expulsão e ele não quis expulsar e esse lance definiu o jogo", completou.