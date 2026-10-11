Gabriel Bortoleto não pontuou pela sétima corrida seguida na temporada de Fórmula 1 - Divulgação/Audi

Gabriel Bortoleto não pontuou pela sétima corrida seguida na temporada de Fórmula 1Divulgação/Audi

Publicado 11/10/2026 21:42 | Atualizado 11/10/2026 21:43



O piloto Gabriel Bortoleto não teve uma manhã fácil neste domingo (11) e abandonou o Grande Prêmio de Singapura ainda na oitava volta. O carro da Audi apresentou problemas no câmbio e não pôde continuar na disputa. Após a corrida, em entrevista ao 'Ge', o paulista lamentou o resultado.

"Tenho meus motivos para elogiar a Audi. Eu trabalho com engenheiros incríveis, mecânicos incríveis, que trabalham dia e noite pra entregarem um bom carro pra mim. Infelizmente a gente sofre com alguns problemas de consistência do nosso carro. "Acho que não é culpa da equipe ou minha quando um erra: é a mesma coisa para os dois. A gente é um time, afirmou.



A situação de Bortoleto

Em um momento de turbulência na temporada, Bortoleto não consegue terminar na zona de pontuação desde o Grande Prêmio da Bélgica, realizado no dia 19 de julho. Na prova deste domingo, o brasileiro foi superado pelo parceiro Nico Hülkenberg na tabela geral. O brasileiro tem 10 pontos, enquanto o alemão chegou aos 13.



Mesmo com as dificuldades enfrentadas na reta final da competição, o piloto demonstra confiança no futuro dentro da categoria.



"Agora é um momento difícil, a gente tem passado por quebras, temos passado por coisas complicadas que só a gente internamente sabe. Eu vou continuar forte, não vou desistir, a gente vai arrumar cada coisa e eu vou voltar a estar lá na frente igual a gente já esteve em bons momentos deste ano", disse.



Mundial de Construtores

A Audi ocupa apenas a 8ª colocação do Campeonato Mundial de Construtores, com 23 pontos somados. A escuderia está à frente da Williams, Aston Martin e Cadillac. Mesmo com o curto tempo para recuperação, a marca ainda tem chances de melhorar a posição na tabela e está apenas sete pontos atrás da Haas.



Ainda restam seis corridas até o encerramento do calendário. Na próxima etapa, o brasileiro tem a chance de pontuar no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. O Grande Prêmio dos Estados Unidos acontece no dia 25 de outubro, às 17h (de Brasília.