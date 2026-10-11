Gabriel Bortoleto não pontuou pela sétima corrida seguida na temporada de Fórmula 1Divulgação/Audi
Bortoleto admite momento difícil, mas avisa: ‘Vou continuar forte’
Piloto brasileiro tem sequência de resultados ruins na temporada de Fórmula 1 e vê companheiro da Audi ultrapassá-lo no Mundial
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Marcão critica arbitragem do Fla-Flu e falta de Pulgar: 'Absurdo'
Técnico do Tricolor também ressaltou outros lances polêmicos da partida e explicou estratégia na escalação, visando jogo com Palmeiras
Jardim analisa vitória no Fla-Flu e fala de aspecto emocional do time
Na avaliação do treinador rubro-negro, jogadores do Tricolor têm 'energia a mais' quando enfrentam o rival; técnico avaliou momento do Pedro
Vasco convoca sócios para votarem venda da SAF a Lamacchia
Cruz-Maltino entra na reta final para oficializar novo dono de 90% das ações do futebol; Assembleia Geral Extraordinária terá modelo híbrido
Montenegro detona arbitragem de clássico com Flamengo: 'Uma m...'
Além do pronunciamento do presidente do Fluminense, clube divulgou imagem do joelho de Castillo marcado após dividida com Pulgar
Samuel Xavier desabafa contra arbitragem do Fla-Flu: 'Ficam c...'
Lateral do Fluminense também faz forte acusação de beneficiamento da arbitragem a Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro
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