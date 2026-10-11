Vini Jr foi expulso em partida entre Real e VillarrealAFP
Vini Jr pode pegar gancho e perder clássico contra o Barcelona
Atacante, de 26 anos, foi expulso em vitória do Real, depois de puxar cabelo de atleta do Villarreal, em lance que ainda teve gol anulado
Léo Jardim define 'voltar vivo' do La Bombonera como grande objetivo
Goleiro do Vasco destacou que apoio da torcida no segundo jogo será fundamental; atleta comentou disputa na Justiça pelo Maracanã
Danilo é levado ao hospital após sofrer impacto no rosto no Fla-Flu
Defensor do Rubro-Negro se chocou com Fábio já nos acréscimos da segunda etapa realizará exames com o objetivo de descartar lesões
Bortoleto admite momento difícil, mas avisa: ‘Vou continuar forte’
Piloto brasileiro tem sequência de resultados ruins na temporada de Fórmula 1 e vê companheiro da Audi ultrapassá-lo no Mundial
Marcão critica arbitragem do Fla-Flu e falta de Pulgar: 'Absurdo'
Técnico do Tricolor também ressaltou outros lances polêmicos da partida e explicou estratégia na escalação, visando jogo com Palmeiras
Jardim afirma que juiz acertou ao não expulsar Pulgar: 'Foi muito bem'
Além disso, na avaliação do treinador rubro-negro, jogadores do Fluminense têm 'energia a mais' quando enfrentam o rival
Vasco convoca sócios para votarem venda da SAF a Lamacchia
Cruz-Maltino entra na reta final para oficializar novo dono de 90% das ações do futebol; Assembleia Geral Extraordinária terá modelo híbrido
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