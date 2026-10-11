Vini Jr foi expulso em partida entre Real e Villarreal - AFP

Vini Jr foi expulso em partida entre Real e VillarrealAFP

Publicado 11/10/2026 12:58

Expulso contra o Villarreal no último sábado (10), na vitória do Real Madrid por 1 a 0, por puxar o cabelo do meia Nathan Saliba, o atacante Vini Jr, de 26 anos, deverá receber um gancho no Campeonato Espanhol. De acordo com informações do jornal "AS", o brasileiro corre o risco de ficar de fora do clássico contra o Barcelona, que irá acontecer no próximo dia 25 (domingo) no Camp Nou.

O entendimento por parte do Real Madrid é que dificilmente Vini Jr só levará uma partida de punição. O brasileiro está suspenso automaticamente do duelo contra o Sevilla, no próximo domingo (18), que irá acontecer no Bernabéu, às 16h (de Brasília).

A possibilidade maior é que o camisa 7 receba dois ou três jogos de punição. Com isso, ele não entraria em campo do Barcelona e também do Racing, em partida que irá acontecer no próximo dia 1º.

Vini Jr, porém, estará liberado para entrar em campo nos jogos da Liga dos Campeões que irão acontecer nas próximas semanas. Nesta quarta-feira (14), o Real Madrid irá encarar a Roma, na Itália. Depois, no próximo dia 21 (quarta-feira), a equipe de José Mourinho vai receber o RB Leipzig, da Alemanha.

O atacante da seleção brasileira foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Villarreal, após o árbitro Isidro Díaz de Mera revisar um lance no VAR e anular um gol marcado pelo brasileiro. Na situação, Vini Jr dividiu a jogada e se enroscou com Saliba, para se desvencilhar do adversário, o atacante brasileiro puxou o cabelo trançado do canadense. A jogada continuou e terminou com um gol do brasileiro, que comemorou efusivamente. No entanto, avisado pelo VAR, o árbitro revisou a imagem na tela e decidiu anular o gol.

Posteriormente, a arbitragem enquadrou a ação como conduta violenta (fora da disputa de bola), aplicando o cartão vermelho direto ao camisa 7. Na súmula, Isidro Díaz de Mera registrou que o atacante teve uma atitude agressiva após a expulsão, aproximando-se dele protestando e gritando, sendo necessário que companheiros de equipe o contivessem fisicamente.

Desde a chegada de José Mourinho, Vini Jr não vive seu melhor momento no Real Madrid. Nesta partida, o brasileiro começou no banco de reservas e vem recebendo críticas por suas atuações. No total, na temporada, ele tem nove jogos e apenas um gol e três assistências.