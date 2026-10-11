Clarence Seedorf é o novo técnico do CorinthiansDivulgação / Corinthians
“Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”, afirmou Seedorf.
Seedorf estava livre no mercado desde 2019, quando deixou a seleção de Camarões. Durante o período, foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. O holandês também comandou o Deportivo La Coruña (ESP), o Shenzhen FC (CHI) e o Milan (ITA). O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, celebrou a chegada do holandês.
“É uma alegria enorme poder contar com um profissional do tamanho do Seedorf. Fizemos nossa escolha baseada no perfil de trabalho que imaginamos para o Corinthians e tenho certeza de que ele e sua comissão técnica vão nos ajudar a superar este momento mais delicado no Campeonato Brasileiro”, afirmou Osmar Stabile.
Será a segunda passagem de Seedorf pelo futebol brasileiro. Em 2012, o holandês deixou o Milan e acertou com o Botafogo, clube que defendeu até 2014. Durante o período, disputou 81 partidas e marcou 24 gols. Conquistou a Taça Guanabara, a Taça Rio e o Campeonato Carioca de 2013, além de classificar o Botafogo para a Copa Libertadores, encerrando um jejum de 18 anos do clube sem disputar o torneio continental.
Momento do Corinthians na temporada
O Timão não vive boa fase no Campeonato Brasileiro: a equipe sofreu sete derrotas seguidas na competição e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. Recentemente, o time paulista também foi eliminado nas quartas de final da Libertadores para o Estudiantes (ARG).
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