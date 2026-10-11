Ronaldinho Gaúcho atuou no Barcelona de 2003 e 2008 - Lluis Gene / AFP

Ronaldinho Gaúcho atuou no Barcelona de 2003 e 2008Lluis Gene / AFP

Publicado 11/10/2026 09:00



Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho continua ligado ao futebol 11 anos após deixar os gramados. Recentemente apresentado pelo Ravenna, da Itália , o "Bruxo" marcou época com dribles, criatividade e irreverência, além de conquistar a Copa do Mundo de 2002 e grandes títulos ao longo da carreira.

O início no Rio Grande do Sul



Ronaldinho surgiu no Grêmio ainda muito jovem e não demorou para chamar a atenção do futebol brasileiro. Antes mesmo de se firmar entre os profissionais, já era tratado como uma das grandes promessas do clube. Em 1998, ganhou espaço no time principal e começou a construir uma trajetória que, poucos anos depois, o levaria à Europa e ao estrelato mundial.

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No ano seguinte, veio a primeira convocação para a Seleção. Pela Amarelinha, conquistou a Copa América de 1999 e a Copa das Confederações de 2005, além do pentacampeonato em 2002. Antes de chegar ao auge, também brilhou no Mundial Sub-17 de 1997.

No ano seguinte, veio a primeira convocação para a Seleção. Pela Amarelinha, conquistou a Copa América de 1999 e a Copa das Confederações de 2005, além do pentacampeonato em 2002. Antes de chegar ao auge, também brilhou no Mundial Sub-17 de 1997.

A ascensão na Europa



Em 2001, Ronaldinho deixou o Grêmio e acertou com o Paris Saint-Germain. Na França, passou duas temporadas antes de dar o maior salto da carreira.



Contratado pelo Barcelona em 2003, foi na Espanha que ele se tornou um dos principais jogadores de sua geração. Por lá, conquistou duas edições do Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha e a Liga dos Campeões de 2006. Também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005.



A trajetória na Catalunha ainda ficou marcada pela parceria com Lionel Messi, que dava os primeiros passos no time principal. Gaúcho foi o responsável pela assistência para o primeiro gol do argentino entre os profissionais.

Do Milan à volta ao Brasil



Depois de deixar o Barcelona, Ronaldinho acertou com o Milan, onde permaneceu entre 2008 e 2011. No clube italiano, disputou 116 partidas antes de retornar ao Brasil.



Em 2011, assinou com o Flamengo e conquistou o Campeonato Carioca. No ano seguinte, foi para o Atlético-MG, onde voltou a viver grande fase. Em 2013, liderou o clube mineiro na conquista inédita da Libertadores.



Os últimos anos



A reta final da trajetória teve passagens por Querétaro, do México, e Fluminense. Pelo Tricolor, disputou apenas nove partidas antes de encerrar a carreira profissional, em 2015.



Ronaldinho deixou os gramados com títulos importantes e um legado. Apelidado de "Bruxo", popularizou o estilo "Jogo Bonito", focado na criatividade, improvisação e alegria.



Agora, o craque volta a se aproximar do futebol profissional pelo Ravenna. A ideia é disputar uma partida oficial e, depois, participar de uma turnê mundial de despedida. Aos 46 anos, Ronaldinho também revelou o desejo de alcançar a marca de 300 gols.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato