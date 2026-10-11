City derrotou o Liverpool por 3 a 0 - Divulgação / Manchester City

City derrotou o Liverpool por 3 a 0Divulgação / Manchester City

Publicado 11/10/2026 14:50

O Manchester City chegou a sexta vitória em seis partidas e se manteve na liderança da competição com 18 pontos. A vantagem para o Arsenal, que está em segundo lugar, continua sendo de três pontos.

O primeiro tempo foi de leve domínio do Liverpool, mas com nenhuma das duas equipes conseguindo criar grandes oportunidades. Tudo mudou depois do intervalo, quando Gravenberch foi expulso. Aos 17 minutos, o holandês, de 24 anos, foi expulso após entrada em Doku, parando a jogada e recebendo o segundo amarelo.

Aos 20 minutos, o Manchester City abriu o placar. Erling Haaland apareceu, depois de aproveitar falha da defesa do Liverpool e aparecer para completar de esquerda, e colocar os visitantes em vantagem.

O segundo gol do City ocorreu logo depois. Aos 23 minutos, Doku apareceu de novo e depois de bela jogada individual finalizou no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Alisson, do Liverpool.

Ainda havia mais tempo para mais um gol dos visitantes. Cherki tabelou com Gvardiol, que tocou de letra para o camisa 10. O francês deu lindo corte em marcador e chutou por baixo do goleiro brasileiro, ampliando a vitória, com um belíssimo gol, dando números finais ao clássico inglês.

O Manchester City volta aos gramados na próxima quarta-feira (14) em confronto extremamente duro contra o PSG, atual bicampeão da Liga dos Campeões, em partida pela principal competição europeia. O jogo será na Inglaterra, às 16h (de Brasília). Depois, pelo Campeonato Inglês, de novo, o City recebe o Ipswich Town, no próximo sábado (17), às 11h (de Brasília).

O Liverpool, que sofreu sua primeira derrota na competição, permaneceu com nove pontos em seis jogos. Até o momento, os Reds têm também duas vitórias e três empates. Pela Liga dos Campeões, o clube da cidade dos Beatles também joga na quarta-feira (14) contra o LASK, da Áustria, às 13h45 (de Brasília). Depois no próximo sábado (17), pelo Inglês, a equipe encara o Brentford, fora de casa, às 11h (de Brasília).