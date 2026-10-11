Seedorf trabalhou como comentarista na Copa do Mundo de 2026 - Reprodução de Instagram

Seedorf trabalhou como comentarista na Copa do Mundo de 2026Reprodução de Instagram

Publicado 11/10/2026 14:46



Seedorf é o novo técnico do Corinthians , mas esteve perto de comandar outro grande clube do futebol em 2027. Ao menos é o que garante a OTB Sports, empresa responsável pela carreira do holandês.

Pouco depois do anúncio oficial do Timão, os empresários de Seedorf publicaram uma nota oficial para explicar questões sobre a negociação. E revelaram que havia conversas para um contrato a longo prazo com outro clube brasileiro, sem revelar qual.



"OTB e Seedorf tinham conversas avançadas para que o treinador assumisse outro gigante do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027, em um projeto de longo prazo com um contrato de 3 anos", diz a nota.



O comunicado da empresa do técnico holandês também tratou de desmentir a informaçã de que Memphis Depay foi quem indicou a contratação.



"O nome foi sugerido pela empresa na tarde de sexta-feira ao dirigente Marcelo Paz, e a negociação foi fechada depois de dois dias de tratativas entre as partes", afirmaram os empresários.



Antes do acerto com Seedorf, o Corinthians recebeu três negativas: de Luis Zubeldía, Ramón Díaz e Sylvinho. Outros nomes foram avaliados, como os de Juan Pablo Vojvoda e Fabio Carille, mas a sugestão por Seedorf agradou à diretoria do Timão.



Apesar do contrato assinado até o fim de 2027, há uma cláusula de rescisão em caso de rebaixamento para a Série B do Brasileirão no fim desta temporada. Além disso, a OTB negou haver bonificação ao holandês pela permanência na Série A.



"As premiações previstas em contrato foram sempre baseadas em classificações e conquistas, sem qualquer menção ao risco de queda para Série B. OTB, Seedorf e dirigentes concordam e reconhecem a gravidade da atual fotografia da equipe na tabela de classificação, mas entendem que se manter na elite é mera obrigação de uma instituição deste tamanho", continua o comunicado.



A carreira de Seedorf como técnico



A aposta do Corinthians foi considerada por muitos de alto risco. Afinal, o novo comandante não trabalha nesta função desde 2019, quando comandou a seleção de Camarões por 12 partidas, com apenas quatro vitórias em dois anos.



Antes, Seedorf estreou como técnico do Milan, em 2014, onde ficou por apenas 22 jogos e 11 triunfos. Depois, passou por Shenzhen, da China, em 2016, e Deportivo La Coruña, da Espanha, em 2018.



Agora, o holandês chega ao Brasil no início da próxima semana e estreia no clube paulista no dia 19, contra o Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.



O comunicado na íntegra dos empresários do holandês



"Em atenção ao anúncio da contratação do nosso cliente Clarence Seedorf pelo Sport Club Corinthians, a OTB Sports, dos sócios Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb, vem a público para acrescentar alguns importantes pontos acerca da negociação:



1 – OTB e Seedorf tinham conversas avançadas para que o treinador assumisse outro gigante do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027, em um projeto de longo prazo com um contrato de 3 anos.



Seedorf, no entanto, diante do convite do Corinthians, não teve a menor dúvida em aceitar o desafio e preterir um projeto mais longo e com início em janeiro, o que sempre é uma preferência de qualquer profissional da área.



2 – A OTB esclarece que o nome foi sugerido pela empresa na tarde de sexta-feira ao dirigente Marcelo Paz, e a negociação foi fechada depois de 2 dias de tratativas entre as partes.



Ponto importante: para afastar costumeiras falsas ilações que tirariam o mérito e autonomia do sempre competente e íntegro Marcelo Paz e também do presidente Osmar Stabille.



3 – Por fim, cabe informar que as premiações previstas em contrato foram sempre baseadas em classificações e conquistas, sem qualquer menção ao risco de queda para Série B.



OTB, Seedorf e dirigentes concordam e reconhecem a gravidade da atual fotografia da equipe na tabela de classificação, mas entendem que se manter na elite é mera obrigação de uma instituição deste tamanho.



Clarence Seedorf, que é cliente da OTB há 13 anos, chega ao Brasil nos próximos dias e estreia na segunda-feira, dia 19, contra o Vitória, na Neo Química Arena, em Itaquera.



Sendo o que nos cumpria para o momento,



OTB SPORTS".