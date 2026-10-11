Em boa fase na Inglaterra, Bruno Guimarães marcou o gol decisivo dos GunnersDivulgação / Arsenal
Bruno Guimarães agradece apoio em início no Arsenal: 'Muito especial'
Brasileiro, de 28 anos, custou cerca de 70 milhões de libras fixos (cerca de R$ 478,5 milhões) em operação junto ao Newcastle
Léo Jardim define 'voltar vivo' do La Bombonera como grande objetivo
Goleiro do Vasco destacou que apoio da torcida no segundo jogo será fundamental; atleta comentou disputa na Justiça pelo Maracanã
Danilo é levado ao hospital após sofrer impacto no rosto no Fla-Flu
Defensor do Rubro-Negro se chocou com Fábio já nos acréscimos da segunda etapa realizará exames com o objetivo de descartar lesões
Bortoleto admite momento difícil, mas avisa: ‘Vou continuar forte’
Piloto brasileiro tem sequência de resultados ruins na temporada de Fórmula 1 e vê companheiro da Audi ultrapassá-lo no Mundial
Marcão critica arbitragem do Fla-Flu e falta de Pulgar: 'Absurdo'
Técnico do Tricolor também ressaltou outros lances polêmicos da partida e explicou estratégia na escalação, visando jogo com Palmeiras
Jardim afirma que juiz acertou ao não expulsar Pulgar: 'Foi muito bem'
Além disso, na avaliação do treinador rubro-negro, jogadores do Fluminense têm 'energia a mais' quando enfrentam o rival
Vasco convoca sócios para votarem venda da SAF a Lamacchia
Cruz-Maltino entra na reta final para oficializar novo dono de 90% das ações do futebol; Assembleia Geral Extraordinária terá modelo híbrido
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