Em boa fase na Inglaterra, Bruno Guimarães marcou o gol decisivo dos Gunners - Divulgação / Arsenal

Em boa fase na Inglaterra, Bruno Guimarães marcou o gol decisivo dos GunnersDivulgação / Arsenal

Publicado 11/10/2026 13:12

Destaque do Arsenal na vitória sobre o Leeds United por 2 a 1 , o meia Bruno Guimarães, de 28 anos, falou sobre a sensação de anotar o seu primeiro gol com a camisa dos Gunners em pleno Emirates Stadium. O brasileiro entrou em campo em seis jogos pelo clube londrino.

"Primeiro gol no Emirates é muito especial. Poder dividir a minha alegria junto aos torcedores foi uma sensação única. Tenho certeza que a caminhada será de muitos momentos de alegria. Agradecer aos fãs por todo o carinho e suporte que têm me dado desde a minha chegada", afirmou.

Atual campeão inglês e vice-campeão da Liga dos Campeões, o Arsenal deseja chegar ainda mais longe nesta nova temporada e a contratação de Bruno Guimarães tem como objetivo fortalecer o elenco.

"Muito feliz pela importante vitória. Era um jogo em que precisávamos da vitória e conseguimos nosso principal objetivo. Quanto à briga por posição, em um clube do nível do Arsenal, todos do elenco precisam estar envolvidos e como parte importante do elenco. Essa competição interna que nos fará atingir nossos objetivos. É apenas o começo da temporada e precisamos nos manter focados", contou.

Em julho de 2026, o Arsenal pagou um total de 70 milhões de libras fixos (cerca de R$ 478,5 milhões), com mais 10 milhões de libras (cerca de R$ 68,5 milhões) em metas e bônus por objetivos, totalizando até 80 milhões de libras (aproximadamente R$ 547 milhões) para tirar Bruno Guimarães contra o Newcastle.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 15 pontos em seis partidas. São cinco vitórias e apenas uma derrota na competição. Os Gunners foram derrotados, justamente na última rodada para o Brighton por 3 a 0, fora de casa. O Manchester City lidera a competição com a mesma pontuação dos Gunners, mas com um jogo a menos.

Com a derrota, o Leeds, que faz boa campanha no Campeonato Inglês, parou nos nove pontos. Atualmente, a equipe está na sexta colocação. A derrota para o Arsenal foi a primeira na temporada. A campanha do clube de West Yorkshire soma duas vitória e três empates.



Na próxima rodada, o Arsenal entra em campo diante do Nottingham Forest, fora de casa, no próximo dia 18 (domingo), às 12h30 (de Brasília). Antes na próxima terça-feira (18), os Gunners recebem o Lille, pela Liga dos Campeões, às 16h (de Brasília). O Leeds joga contra o Manchester United, em casa, no próximo dia 18 (domingo), às 10h (de Brasília).