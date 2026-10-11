Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/10/2026 20:54 | Atualizado 11/10/2026 21:44

O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, avaliou que a polêmica entrada de Pulgar no joelho de Castillo, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (11) , pelo Campeonato Brasileiro, não foi para cartão vermelho. Em coletiva de imprensa, o treinador ainda opinou que os jogadores do Fluminense possuem uma "energia a mais" nas partidas contra o rival e destacou como é necessário, para o time, equiparar a parte emocional nos clássicos.

Para exemplificar o motivo de ter achado a decisão do juiz Rafael Klein de não expulsar Pulgar correta, Jardim chamou Rodrigo Paiva, diretor de comunicação do clube, com o objetivo de fazer uma simulação do lance.

"Uma coisa sou eu entrar no joelho do outro, isto é falta para cartão vermelho, seja por trás ou pelo lado. Outra coisa é disputar a bola e o pé pegar no adversário. Foi o que aconteceu com o Pulgar. As pessoas veem muita maldade e querem expulsão. Uma coisa é o jogador de costas e você dar um pisão. O árbitro foi muito bem", disse.

O técnico também comentou sobre a parte anímica do clássico. "No primeiro jogo que eu cheguei aqui, há quatro dias da final do Carioca, tinha revisto alguns jogos do Fla-Flu do ano anterior. Eu disse aos nossos jogadores que para jogar um Fla-Flu, tínhamos que equiparar o jogo na atitude e no empenho. Se equipararmos, depois com certeza nossas virtudes e qualidades podem fazer a diferença. Se não equipararmos na intensidade e nos duelos, podemos ser melhores, ou ter melhores jogadores, mas isso a seguir não vai funcionar. Por isso, os jogadores perceberam isso", disse.

Jardim ressaltou a importância dos aspectos táticos e técnicos, mas enfatizou a necessidade de equilibrar a vontade dos atletas. "Estes jogadores do Fluminense, não só hoje, não foi só esta temporada, mesmo o ano passado eu vi, são jogadores quando jogam com o Flamengo... É um clássico e eles têm sempre aquela energia a mais para os duelos, para os confrontos, e a gente tinha que equiparar. E isso eu acho que não é do plano tático, mas é do plano emocional."

Jardim fala sobre momento de Pedro

Pedro ouviu vaias de parte da torcida ao ser substituído, aos 20 minutos do segundo tempo. Jardim avaliou que esse tipo de cobrança é normal no futebol.

"Quando faz gols ou é mais eficaz, a torcida xinga o treinador: 'Por que tirou?'. Quando é menos eficaz, a torcida xinga o jogador porque ele não foi eficaz. O meu papel como treinador é blindar o jogador, saber que eu tenho outros papéis sem ser a finalização, o gol, principalmente na fase de construção. Com certeza é um momento. Se há uma característica no Pedro, além da construção, é a capacidade de finalização. Só que a bola não está entrando. Continuar trabalhando, que com certeza, daqui a um ou dois jogos, a bola entra e está tudo resolvido."

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira (15), às 21h30, no estádio UNO, em La Plata, Argentina, pela ida da semifinal da Copa Libertadores.