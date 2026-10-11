Alex Sandro, do Flamengo, durante o clássico contra o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo

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Gabriel Salotti
O lateral-esquerdo Alex Sandro comemorou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, o jogador ressaltou a dificuldade de "enfrentar" a sequência de jogos imposta pelo calendário e deixou sua torcida pela recuperação do companheiro de equipe, Ayrton Lucas.
"Vitória importantíssima. Era o único resultado que a gente queria. A equipe toda está de parabéns. Não é fácil jogar na quinta-feira, e depois no domingo. Tem que estar muito preparado para enfrentar esse calendário. Mais uma vez, parabéns a todo. Fizemos uma ótima partida hoje", disse.
O defensor também afirmou que não pensa no conceito de "virar a chave" entre jogos de competições diferentes. "Nessa fase, todos os jogos são importantes. Seja pelo Campeonato Brasileiro, seja pela Libertadores, sabemos que não podemos vacilar em nenhum momento."
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Alex Sandro passou mais de um mês fora de combate, entre agosto e setembro, devido a uma lesão na panturrilha. Retornando aos poucos, o lateral, titular nos últimos dois jogos, destacou a felicidade pelo momento e desejou forças a Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita.
"Me sinto muito bem. A cada treino, a cada jogo, estou evoluindo, seja fisicamente, tecnicamente ou mentalmente. Espero que o Ayrton Lucas volte o quanto antes para ajudar a equipe."
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira (15), às 21h30, no estádio UNO, em La Plata, Argentina, pela ida da semifinal da Copa Libertadores.
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O jogo

O Flamengo criou mais chances de perigo ao longo dos 90 minutos e chegou ao gol que garantiu o resultado com Carrascal, aos 19 minutos do segundo tempo. Já o Tricolor, que entrou em campo com time misto, tentou apostar nos titulares na etapa final, mas não conseguiu empatar o clássico.
Com o resultado, o time de Leonardo Jardim se mantém na liderança, com 64 pontos, mesmo após a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 1. Já a equipe comandada por Marcão permanece na 3ª posição, com 51 pontos.