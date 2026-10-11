Alex Sandro, do Flamengo, durante o clássico contra o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo
Alex Sandro celebra vitória e critica calendário: 'Não é fácil'
Escalado de titular nas últimas duas partidas, lateral-esquerdo também falou sobre o seu momento e desejou boa recuperação a Ayrton Lucas
Danilo é levado ao hospital após sofrer impacto no rosto no Fla-Flu
Defensor do Rubro-Negro se chocou com Fábio já nos acréscimos da segunda etapa realizará exames com o objetivo de descartar lesões
Jardim afirma que juiz acertou ao não expulsar Pulgar: 'Foi muito bem'
Além disso, na avaliação do treinador rubro-negro, jogadores do Fluminense têm 'energia a mais' quando enfrentam o rival
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Jardim teria dado aval para Flamengo negociar Rossi no fim do ano
Destaque na Libertadores de 2025, argentino, de 31 anos, tem perdido prestígio depois de falhas e poderá mudar de ares em breve
Foto de Arrascaeta anima, mas prazo de recuperação segue o mesmo
Jogador, de 32 anos, passou por operação no punho e a tendência é que só volte a entrar em campo na segunda semana de novembro
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Volante do Flamengo sofreu dupla punição, em lance que gerou polêmica; Nesta sexta (9), Rubro-Negro criticou a arbitragem da partida
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