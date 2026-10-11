Alex Sandro, do Flamengo, durante o clássico contra o Fluminense - Gilvan de Souza / Flamengo

Alex Sandro, do Flamengo, durante o clássico contra o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/10/2026 19:49

O lateral-esquerdo Alex Sandro comemorou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (11) , no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, o jogador ressaltou a dificuldade de "enfrentar" a sequência de jogos imposta pelo calendário e deixou sua torcida pela recuperação do companheiro de equipe, Ayrton Lucas.

"Vitória importantíssima. Era o único resultado que a gente queria. A equipe toda está de parabéns. Não é fácil jogar na quinta-feira, e depois no domingo. Tem que estar muito preparado para enfrentar esse calendário. Mais uma vez, parabéns a todo. Fizemos uma ótima partida hoje", disse.

O defensor também afirmou que não pensa no conceito de "virar a chave" entre jogos de competições diferentes. "Nessa fase, todos os jogos são importantes. Seja pelo Campeonato Brasileiro, seja pela Libertadores, sabemos que não podemos vacilar em nenhum momento."

Alex Sandro passou mais de um mês fora de combate, entre agosto e setembro, devido a uma lesão na panturrilha. Retornando aos poucos, o lateral, titular nos últimos dois jogos, destacou a felicidade pelo momento e desejou forças a Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita.

"Me sinto muito bem. A cada treino, a cada jogo, estou evoluindo, seja fisicamente, tecnicamente ou mentalmente. Espero que o Ayrton Lucas volte o quanto antes para ajudar a equipe."

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira (15), às 21h30, no estádio UNO, em La Plata, Argentina, pela ida da semifinal da Copa Libertadores.

O jogo

O Flamengo criou mais chances de perigo ao longo dos 90 minutos e chegou ao gol que garantiu o resultado com Carrascal, aos 19 minutos do segundo tempo. Já o Tricolor, que entrou em campo com time misto, tentou apostar nos titulares na etapa final, mas não conseguiu empatar o clássico.

Com o resultado, o time de Leonardo Jardim se mantém na liderança, com 64 pontos, mesmo após a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 1. Já a equipe comandada por Marcão permanece na 3ª posição, com 51 pontos.