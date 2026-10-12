Enner Valencia, ex-Internacional, é uma das armas do Boca Juniors no ataque - Divulgação / Boca Juniors

Enner Valencia, ex-Internacional, é uma das armas do Boca Juniors no ataqueDivulgação / Boca Juniors

Publicado 12/10/2026 07:30





O Boca Juniors está há 17 jogos invicto. A última derrota foi para o O'Higgins, do Chile, em 30 de julho, pelo segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar do placar negativo, os argentinos avançaram de fase nos pênaltis. Desde então, a equipe venceu dez partidas e empatou sete, pelo Campeonato Argentino, Copa da Argentina e o próprio torneio continental - onde desbancou o São Paulo nas quartas de final. O time está na terceira colocação do seu grupo na liga nacional. O Vasco enfrentará um dos clubes mais tradicionais da América do Sul na semifinal da Copa Sul-Americana: o Boca Juniors, que já ganhou a competição duas vezes, em 2004 e 2005, além de ostentar seis Libertadores e três Mundiais de Clubes no seu vasto currículo. Apesar disso, o histórico da equipe não é o único argumento para despertar preocupações no técnico Pedro Emanuel - o time vem em uma sequência positiva na temporada e promete ser uma dificuldade nas pretensões do Cruz-Maltino em faturar a inédita taça.O Boca Juniors está há 17 jogos invicto. A última derrota foi para o O'Higgins, do Chile, em 30 de julho, pelo segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar do placar negativo, os argentinos avançaram de fase nos pênaltis. Desde então, a equipe venceu dez partidas e empatou sete, pelo Campeonato Argentino, Copa da Argentina e o próprio torneio continental - onde desbancou o São Paulo nas quartas de final. O time está na terceira colocação do seu grupo na liga nacional.

Meio-campo com desfalque importante

Apesar do retrospecto recente positivo, o Boca não contará com um dos seus principais destaques para os confrontos com o Vasco. O meia Leandro Paredes, ex-PSG, Juventus, Roma e campeão do mundo pela seleção argentina em 2022, sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa direita, considerada grave, e deve voltar apenas no início de novembro.



Com isso, dois jogadores despontam para substituí-lo: Carlos Palacios, que passou pelo Cruz-Maltino entre 2022 e 2024, e Williams Alarcón, que já foi convocado para a seleção do Chile, está no Xeneize desde janeiro de 2025. O setor ainda conta com o meia Ascacíbar, que teve uma passagem de sucesso pelo Estudiantes e jogou no Hertha Berlin, da Alemanha, entre 2020 e 2023, e o jovem Delgado, de 21 anos.

Ataque com jogadores que passaram no Brasil

Já no ataque, Merentiel, que passou pelo Palmeiras, é uma das principais referências. Desde que foi contratado pelo Boca, em 2023, o centroavante marcou 63 gols e 19 assistências em 183 jogos. Quem também merece atenção no setor é Enner Valencia, ex-Internacional, que marcou cinco gols nas últimas cinco partidas do clube - incluindo um hat-trick contra o Racing.



O atacante Sebastián Villa, ex-Independiente Rivadavia que enfrentou o Fluminense na fase de grupos da Libertadores deste ano e chegou ao Boca após a Copa do Mundo, também promete dar dor de cabeça à defesa vascaína. O jogador ainda não soma muitos números de participações em gols, mas é uma opção de velocidade pela ponta-esquerda. Leonel Flores, que com apenas 19 anos fez sua estreia na seleção argentina em setembro, é uma outra arma pela esquerda.

Defesa formada por jovens atletas

A defesa titular é formada pelos jovens zagueiros Facundo Herrera, de 20 anos, e Lautaro Di Lollo, 22, ambos crias do Boca. Lautaro Blanco é o lateral-esquerdo, enquanto Leandro Lozano ocupa a faixa pela direita. O goleiro é Leandro Brey, que está substituindo o titular Agustín Marchesín, lesionado desde abril.

Sobre o técnico e o estilo de jogo

O técnico da equipe é Rodolfo Arruabarrena. Nos últimos anos, o argentino acumulou passagens pela seleção dos Emirados Árabes Unidos e clubes como Pyramids FC, do Egito, e Al-Rayyan, do Catar. Ele chegou ao Boca durante a parada da Copa do Mundo e conseguiu tirar o time de uma crise, após a equipe cair na fase de grupos da Libertadores. Nas últimas partidas, o clube tem sido dominante na posse de bola, com uma proposta ofensiva.

Alerta por lesões

O Boca Juniors realizou, neste domingo (11), um treino leve com atividades na academia visando o confronto com o Vasco. O desfalque de Paredes acionou o alerta vermelho para que a comissão técnica faça o possível para evitar novas lesões até o mata-mata, conforme o jornal local 'Diario Olé'.