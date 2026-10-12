David comemora gol marcado na vitória do Vasco sobre o Santa Fe, pela Sul-Americana - Matheus Lima / Vasco

David comemora gol marcado na vitória do Vasco sobre o Santa Fe, pela Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/10/2026 08:00

O DIA, destacou o desejo do elenco de conquistar um título e entrar para a história do clube. Desde a chegada de Pedro Emanuel, os dias no Vasco têm sido diferentes. Um dos jogadores, que mais tem sentido essa mudança no astral é David, que se tornou peça mais importante no elenco, sendo fundamental, inclusive, na vitória sobre o Botafogo no clássico na semana passada . Ao acompanhar o novo momento do Cruz-Maltino, o atacante, de 30 anos, em entrevista exclusiva ao, destacou o desejo do elenco de conquistar um título e entrar para a história do clube.

Leia mais: Bruno Duarte tranquiliza vascaínos após susto e diz que está bem

"Sabemos do peso que é vestir essa camisa e da responsabilidade que temos carregando a Cruz de Malta no peito. A torcida do Vasco passou por momentos difíceis nos últimos anos, mas agora vê o time se reerguendo, de pouco em pouco, e nós sabemos que podemos colocar o nosso nome na história do clube", disse o jogador, que completou:

"Temos que colocar os pés no chão, dar um passo de cada vez, construir tudo por etapas, mas temos nosso objetivo claro. Queremos dar o máximo de alegrias possíveis para o torcedor".

O período sem partidas serviu para o elenco trabalhar fisicamente e ajustar detalhes antes de uma sequência decisiva. O Cruz-Maltino disputa três competições e terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana nas próximas semanas.

David anotou seus primeiros gols em competições internacionais justamente neste ano, pela Copa Sul-Americana. O primeiro foi na vitória sobre o Olimpia (PAR), por 4 a 1. Além disso, o atacante participou diretamente da classificação diante do Santa Fe (COL), ao marcar o gol que fechou a vitória por 2 a 0 e confirmou a vaga.

"Foi muito importante, sem dúvidas. Fazer um gol em uma competição internacional, ainda mais para decidir o confronto, sempre tem muito peso para um atacante. Eu venho fazendo bons jogos, marcando gols e contribuindo com a equipe de outras formas. É um momento positivo para todo o grupo. Participar desses grandes momentos é fruto do trabalho duro que realizamos no dia a dia", comemorou.

O atacante espera que a experiência acumulada nas últimas campanhas também faça a diferença na busca por uma conquista. O Vasco alcançou a semifinal da Copa do Brasil em 2024, foi vice-campeão em 2025 e novamente está entre os quatro melhores nesta edição.

"Eu acredito que quanto mais você chega longe, mais chances tem de sair campeão. O Vasco bateu na trave duas vezes nos últimos dois anos, por questão de detalhes, mas sempre esteve próximo de sair com o objetivo conquistado. Isso trouxe experiência para o grupo, que está habituado a jogar partidas grandes. Sinto que estamos prontos para tentar chegar no objetivo final desta vez", observou.

David elogia reforços e Pedro Emanuel

O bom momento do Cruz-Maltino tem influência do treinador Pedro Emanuel. O comandante foi oficializado em julho e, desde então, foram 19 jogos, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. Em torneios de mata-mata, segue sem perder e garantiu 100% das classificações. David destacou a boa relação que o português tem com o elenco.



"Ele tem sido incrível com os jogadores. É um cara que sabe misturar bem cobrança e confiança para o atleta, na medida certa. Tem uma ótima relação com todos dentro do clube e também tem muito conhecimento de futebol. Sem dúvidas, vem nos ajudando a crescer na temporada", declarou.

O Vasco ganhou seis novas opções na última janela de transferências. David vê a chegada dos reforços como um fator importante para aumentar a disputa interna e permitir ao treinador administrar melhor a equipe durante a sequência de partidas.

"Os reforços com certeza ajudaram demais na nossa boa fase recente. São mais opções pro elenco, mais jogadores aumentando a competitividade no grupo e isso sempre é positivo. Um eleva o nível do outro, então acaba que enquanto grupo todos melhoram. Ainda mais disputando três competições, a capacidade de rodar o time é ainda maior, e mais quem se beneficia com isso é o Vasco", comemorou.

Momento na temporada

David vem sendo peça importante do elenco do Vasco. No ano de 2026, o atacante participou de 41 jogos, sendo 19 como titular, anotou seis gols e distribuiu duas assistências.



"Eu busco sempre estar à disposição e ajudar da melhor forma possível. Sou um cara que trabalho muito no dia a dia, tento me preparar bem para estar 100% quando for exigido. Tenho ajudado a equipe, contribuído no ataque, então sinto que agora é buscar manter esse nível de concentração até o fim da temporada para sairmos com os nossos objetivos conquistados. É o mais importante", pontuou.

Semifinal contra o Boca Juniors

Na competição continental, o Vasco enfrentará o Boca Juniors na semifinal. O confronto terá um peso especial para o Cruz-Maltino, que voltou a alcançar essa fase da Sul-Americana após 15 anos. O jogo de ida será na próxima terça-feira (13), na Bombonera, em Buenos Aires. David analisou o confronto e destacou a confiança do elenco para o duelo.



"A expectativa é a melhor possível. O Boca Juniors é uma equipe de muita tradição. Sabemos que vai ser um jogo duro, que precisamos entrar com a concentração no máximo. Temos muita confiança no nosso grupo e sabemos da nossa capacidade. Vai ser um jogo muito importante, todos sabemos da nossa responsabilidade e estamos encarando com a cabeça muito boa", concluiu.

Investigação por relação com acusado

O atacante do Vasco, David, foi alvo de buscas da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 31 de agosto por causa da operação A Tropa, contra o tráfico interestadual de drogas e armas e a lavagem de dinheiro. Na ocasião, quando a polícia chegou a sua residência, o atleta foi para o CT do Cruz-Maltino a fim de acompanhar as diligências. Em nota oficial, clube carioca disse "está colaborando com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações".

David é investido por ter relações com Ruan de Freitas Camargo Cruz, preso por tentativa de homicídio e de relação com o tráfico de drogas no Espírito Santo. A polícia encontrou conversas de Ruan com David. O conteúdo das mensagens não foi divulgado, mas a partir delas, o atleta do Vasco se tornou investigado.

Em contato com O DIA, David por meio da sua assessoria se negou a responder qualquer pergunta a respeito da investigação.