Danilo com gaze na boca após receber atendimento no jogo contra o Fluminense - Reprodução / ge tv

Danilo com gaze na boca após receber atendimento no jogo contra o FluminenseReprodução / ge tv

Publicado 12/10/2026 07:38 | Atualizado 12/10/2026 07:40

Zagueiro será submetido a cirurgia nesta segunda-feira (12), após choque com o goleiro Fábio no clássico contra o Fluminense. Recuperação pode levar de três a quatro meses e aumenta as preocupações do Rubro-Negro na reta final de 2026.

O Flamengo pode ter mais uma baixa importante para a sequência decisiva da temporada. O zagueiro Danilo sofreu duas fraturas na mandíbula durante a vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (11), e precisará passar por uma intervenção cirúrgica. O problema foi identificado após a realização de uma tomografia computadorizada, exame que confirmou a gravidade da lesão.

O defensor se machucou depois de um choque com o goleiro Fábio durante o clássico disputado no domingo. Após receber atendimento médico e passar pelos exames necessários, Danilo teve alta hospitalar. Apesar da liberação para deixar o hospital, o jogador ainda precisará enfrentar um período de tratamento e recuperação antes de reunir condições para voltar aos gramados.

A cirurgia está programada para esta segunda-feira (12), no fim da manhã. O procedimento será conduzido pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Fernando Sassaki e Luiz Macedo. A expectativa é que a intervenção permita iniciar a etapa de recuperação, embora o prazo definitivo para o retorno aos treinamentos e às partidas dependa da evolução clínica do atleta.

Prazo de recuperação preocupa o Flamengo

A estimativa inicial de recuperação varia entre 90 e 120 dias. Caso esse período se confirme, Danilo terá dificuldades para voltar a jogar ainda em 2026, cenário que representa uma preocupação adicional para a comissão técnica rubro-negra em um momento importante do calendário.

O intervalo previsto corresponde a aproximadamente três ou quatro meses de afastamento. Por isso, a possibilidade de o zagueiro não atuar novamente nesta temporada passa a fazer parte do planejamento do clube. A confirmação, entretanto, dependerá da avaliação médica após a cirurgia e do acompanhamento da evolução do jogador ao longo das próximas semanas.

Lesões na região da mandíbula exigem cuidados específicos, especialmente quando há necessidade de intervenção cirúrgica. O processo de recuperação precisa respeitar as orientações dos profissionais responsáveis, e o retorno ao futebol depende não apenas da cicatrização, mas também da segurança do atleta para suportar o contato físico característico das partidas.

Dessa forma, o Flamengo deverá acompanhar de perto cada etapa do tratamento antes de estabelecer uma previsão mais precisa para a volta do defensor. Até que haja uma atualização oficial sobre sua condição, qualquer data definitiva para o retorno deve ser considerada prematura.

Mais uma preocupação para a reta final da temporada

A possível ausência prolongada de Danilo aumenta a lista de problemas do Flamengo na reta final de 2026. O clube já conta com Arrascaeta entre as baixas para o restante da temporada, e a situação do zagueiro pode ampliar os desafios da comissão técnica na administração do elenco.

Embora atuem em setores diferentes, as ausências de jogadores importantes exigem ajustes no planejamento esportivo. No caso de Danilo, a comissão técnica precisará avaliar as alternativas disponíveis para a defesa, considerando as características dos atletas à disposição, o nível de exigência dos próximos compromissos e a necessidade de manter a competitividade da equipe.

A situação ganha relevância porque o Flamengo entra em uma fase na qual cada partida pode ter impacto direto nos objetivos estabelecidos para o ano. Com compromissos decisivos pela frente, preservar o equilíbrio defensivo e administrar o desgaste dos jogadores serão fatores importantes para a continuidade do trabalho.

Além disso, uma eventual ausência até o encerramento da temporada reduz as opções de utilização do zagueiro justamente no período em que o elenco precisa estar preparado para enfrentar diferentes desafios competitivos. A resposta da comissão técnica dependerá das alternativas disponíveis e da capacidade de reorganizar a equipe sem comprometer o desempenho coletivo.

Recuperação será determinante para definir o retorno

Neste primeiro momento, a prioridade do Flamengo é garantir que Danilo receba o tratamento adequado e tenha uma recuperação segura. A cirurgia marcada para esta segunda-feira representa o próximo passo do processo, enquanto o período estimado de afastamento mantém o alerta ligado no departamento médico e na comissão técnica.

A evolução do defensor nas semanas seguintes será fundamental para determinar os próximos passos. Somente após a intervenção e as avaliações médicas será possível compreender com maior precisão como a lesão afetará seu planejamento individual e se haverá alguma possibilidade de retorno antes do encerramento da temporada.

Enquanto isso, o Flamengo precisará trabalhar com a possibilidade de não contar com o zagueiro nos compromissos restantes de 2026. A confirmação de duas fraturas na mandíbula transforma o problema físico em uma questão relevante para o planejamento esportivo do clube, que já enfrenta outras ausências importantes.

A vitória no clássico contra o Fluminense trouxe um resultado positivo para o Rubro-Negro, mas a lesão de Danilo deixou uma preocupação para os próximos dias. Agora, a atenção está voltada para a cirurgia, para a evolução do tratamento e para as decisões que a comissão técnica precisará tomar diante de mais uma possível baixa em um momento decisivo da temporada.