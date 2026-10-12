Nikinho Muaythai ao lado de Rogério Minotouro - Divulgação

Nikinho Muaythai ao lado de Rogério MinotouroDivulgação

Publicado 12/10/2026 08:00

Lendas do MMA, os irmãos Nogueira: Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro têm como sonho um propósito maior em suas vidas: a construção de um futuro para milhares de jovens brasileiros. O Instituto, que leva o nome da dupla, é uma das maiores referências de impacto social através do esporte no Brasil. No total são 16 mil crianças e jovens que são atendidos por projetos que envolvem aulas de muay thai e boxe.

O projeto começou em 2010 e não busca apenas o próximo campeão mundial, mas o cidadão que sabe encarar os desafios da vida com a mesma resiliência de um lutador. A atuação é estratégica e foca em áreas de alta vulnerabilidade. No Rio de Janeiro, o projeto fincou raízes em locais como Complexo do Alemão, Manguinhos, Vila Cruzeiro, Jacarezinho, Macaé e Maricá.

Nikinho Muaythai começou a fazer parte do projeto com quatro anos Divulgação

"Eu e o Rodrigo começamos a treinar boxe na Bahia na academia do Luis Dore. Ele tem um grande projeto social em Salvador e já descobriu vários campeões. Quando fizemos uma viagem para Cuba vimos um grande trabalho que é feito lá com crianças. Campeões são descobertos desde criança. Então, abrimos uma academia na cidade do Rio de Janeiro e era um centro de treinamento, tivemos a ideia de montar o nosso projeto social com as crianças do Terreirão (comunidade do Recreio) com o professor Kelson Pinto, e o foco era dar oportunidade de prática esportiva para crianças carentes, que não tinham acesso a uma academia particular através da nossa metodologia", disse Rogério sobre o começo do projeto.

Com o tempo, Rogério Minotouro conta que o projeto passou a fazer a diferença em todas as áreas da vida das crianças e adolescentes das comunidades e a questão da cidadania se tornou o grande objetivo do Instituto.

Nicolas Barros Dias De Oliveira tem 14 anos Divulgação

"Durante esse processo nós vimos que o Instituto se tornou fundamental para aquela comunidade do Terreirão, ali perto do Recreio dos Bandeirantes. Nós formamos uma equipe de gestão e fizemos vários projetos, tivemos vários parceiros e tudo acabou crescendo mais e expandiu para várias cidades de vários estados do Brasil. Através da nossa metodologia própria não focamos apenas no esporte, mas na parte comportamental dos alunos através de um programa de virtudes e valores. O nosso objetivo é formar um "Faixa Preta da vida"", explicou o ícone do MMA.

Atualmente, o Instituto soma mais de 2.400 alunos ativos: são mais de 1.600 crianças e jovens assistidos no estado do Rio de Janeiro e 800 na Bahia, todos com acesso gratuito às aulas e ao acompanhamento da metodologia criada pelos irmãos Nogueira.

"A nossa missão é expandir a nossa metodologia de ensino através do nosso Instituto de forma significativa em varias regiões do Brasil. Para que essas crianças tenham acesso ao esporte e ao nosso programa de virtudes. Desejamos formar pessoas melhores para a sociedade. Já passaram pelo nosso Instituto e tiveram acesso a nossa metodologia mais de 30.000 crianças", declarou Minotouro.

Além de ser uma ferramenta para a formação de uma profissão para os jovens e também um veículo de socialização, o esporte é para Minotouro um mecanismo na transformação do caráter.

Nikinho Muaythai vem seu caráter sendo moldado pelo esporte Divulgação

"Na nossa visão os esportes e principalmente as artes marciais trazem muita confiança, disciplina e perseverança, fazendo essa criança ou jovem se transformar em alguém mais determinado e disciplinado não apenas no esporte, mas em vários aspectos da vida. Eles vão ser crianças e jovens mais determinados, disciplinados, persistentes, resilientes, respeitosos e honestos", concluiu.

Nicolas Barros Dias De Oliveira, de 14 anos, é um dos alunos do projeto dos irmãos Nogueira. Atualmente, adolescente, ele conta que chegou bem pequeno para seu primeiro contato com as artes marciais.

"Eu como praticante e atleta desde os quatro anos, hoje com 14 anos, vejo o quanto a luta mudou minha vida, não só fisicamente, mas mentalmente. Hoje, eu sou mais focado, disciplinado e aprendi a enfrentar as dificuldades da vida", disse o jovem, que é conhecido como "Nikinho Muaythai".

Como um adolescente, Nicolas leva em consideração a importância de se divertir na prática do esporte, porém, ele também conseguiu ver uma formação do seu caráter através das artes marciais.

"As aulas são muito produtivas e no tatame aprendemos princípios e valores que levamos para vida, são muito divertidas e aprendemos muito", concluiu.