Rodrigo Minotauro em novo projeto - Divulgação

Rodrigo Minotauro em novo projetoDivulgação

Publicado 18/02/2022 10:57

Rio - Consagrado como um dos grandes lendários do MMA brasileiro, o ex-lutador e comentarista do Canal Combate, Rodrigo Minotauro tem investido muito em ações e na inovação de sua carreira. As inovações tem sido tantas, que até aqueles que não estão tão acostumados com os octógonos estão entrando na fita!

Com ótimas habilidades de luta e uma visão empreendedora, o convidado da vez é o empresário Alessandro Silva Freire, CEO da Ale Imports, um e-commerce de importados que cresceu no Brasil durante o período de pandemia. O objetivo de Minotauro com o projeto é de poder usar as verbas geradas com os eventos e promoções para converter em ações beneficentes de seu instituto.

Até hoje, Alessandro nunca havia tido experiência com artes marciais e também se mostra ansioso com a ideia do evento e de receber a preparação atlética. Durante a preparação para o confronto, Rodrigo pretende colocar Alessandro frente a frente com as rotinas que guiam a vida de um atleta no mundo das artes marciais, desde a alimentação ao condicionamento físico.

O evento seguirá com o patrocínio do Minotauro Energy Drink e deverá acontecer ainda no primeiro semestre desse ano.