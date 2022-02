Eduardo Ramos - Reprodução

Eduardo RamosReprodução

Publicado 18/02/2022 10:00

Rio - O ex-jogador do Corinthians, Eduardo Ramos, se envolveu em mais um escândalo envolvendo a sua vida pessoal nos últimos dias. Ele registou um Boletim de Ocorrência na Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, no Pará. O atleta relata ter sofrido ameaças do vereador de Ananindeua, Diego Alves, após o político ter invadido o quarto de um motel, ter encontrado a sua esposa ao lado dele. Segundo Eduardo, a mulher foi espancada. As informações são do portal "O Liberal".

De acordo com portal, o ex-atleta do Timão teria contado que o político afirmou que "iria se vingar" do jogador e, em seguida, "saiu arrastando" a mulher do quarto. Desde então, Eduardo afirmou que passou a receber ligações do vereador e que teme pela sua vida. O meia relata ainda que Diego Alves não foi preso em flagrante, mesmo em flagrante caso de violência doméstica. O caso foi registrado às 3h da madrugada do dia 3 de fevereiro deste ano.

Em contato com o site, Diego Alves negou o ocorrido. O vereador se disse amigo de Eduardo Ramos e admitiu um desentendimento com o atleta, porém, de acordo com o político, não houve nenhuma ameaça e sua esposa não estaria envolvida.

“Eu não sei como tudo isso aconteceu depois desse ocorrido, já envolveram o nome da minha esposa, ela não tem nada a ver com a história. Eduardo é meu amigo de muito tempo, a gente se desentendeu, discutimos, fomos à delegacia e lá nos resolvemos", disse.

A esposa do político confirmou o que foi dito pelo marido. "Eu não tive acesso a essa denúncia, não fui procurada pela Polícia. Mas nada disso procede, não houve agressão. A pessoa que fez esse boletim de ocorrência precisa rever o que denunciou".

Em setembro do ano passado, Eduardo Ramos se envolveu em uma polêmica envolvendo o cantor Breno Tilman e a sua ex-namorada Paula Thays Moura. Uma foto da mulher fazendo sexo oral no jogador viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o volante foi considerado um dos possíveis autores da divulgação, porém, o atleta negou o ocorrido e a mulher aceitou a justificativa do atleta.