Publicado 17/02/2022 21:36

Rio - O atacante Éderson é o novo reforço da Chapecoense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos acertou os últimos detalhes do contrato, realizou os exames médicos e assinou vínculo até novembro deste ano com o clube catarinense.

Éderson é o novo reforço da Chapecoense Foto: Alessandra Seidel/ACF

O ex-jogador do Vasco virou uma das apostas da Chapecoense para retornar à elite do futebol brasileiro em 2023. A estreia de Éderson pode acontecer contra o Camboriú, no domingo (20), às 17h, na Arena Condá, pela nona rodada do Campeonato Catarinense.

Com passagens pelo Vasco, o atacante defendeu o ABC até a metade da última temporada, quando disputou 17 partidas e marcou quatro gols. Em seguida, se transferiu para o Botafogo-PB, onde participou de 19 jogos e concluiu a mesma quantidade de gols.