Dudu Monsanto - Reprodução de TV

Publicado 17/02/2022 19:18

A Ferj fechou acordo com o 'Camisa 21', da empresa NWB, que é comandado por Bolívia para a transmissão do Campeonato Carioca pelo Youtube, nos mesmos moldes da TV aberta e que já vem sendo feito pelo canal do Gaulês e de Ronaldo, ambos na Twitch. A notícia foi publicada pelo 'Notícias da TV' e confirmada pelo LANCE!, que apurou ainda que Dudu Monsanto, ex-ESPN, será narrador da partida de estreia no canal do Youtube.



Dudu Monsanto, que nesta semana desabafou nas redes sobre a destruição de Petrópolis, sua cidade natal, fica responsável para a partida entre Audax e Vasco, às 18h30, no domingo, 20.

O nome do comunicador foi confirmado para a transmissão do primeiro jogo e a definição do nome à frente da locução será avaliada rodada por rodada. Bolívia e Magal serão apresentadores dos jogos que contarão ainda com comentaristas convidados.



"Estamos muito animados com essa parceria que nos permite expandir nosso público e trazer o Camisa 21 para as transmissões com ainda mais conteúdo relevante e entretenimento. Além disso, a participação de canais originais da NWB e da nossa rede de afiliados gera maior relevância e engajamento para o campeonato em diferentes audiências no nicho do esporte", comentou Luiza Maggessi, Diretora da Casa de Conteúdo NWB.

"É inegável o sucesso das transmissões multiplataformas do Campeonato Carioca. E o Camisa 21 e os Desimpedidos são mais dois craques no nosso time", disse Rubens Lopes, presidente da Ferj.



Dudu Monsanto trabalhou na ESPN entre 2004 e 2018 como narrador e apresentador de diversos programas. Entre 2019 e 2021 ele foi narrador do streaming da DAZN. Neste ano, Dudu já vinha narrando o Cariocão pelo pay-per-view 'Cariocão Play'.