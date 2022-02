Jon Sallinen caiu em por cima de um cinegrafista durante a prova - Reprodução

Jon Sallinen caiu em por cima de um cinegrafista durante a provaReprodução

Publicado 17/02/2022 17:45

Pequim (CHI) - Durante as classificatórias do halfpipe do esqui estilo, desta quinta-feira (17), o destaque da etapa foi um acidente inusitado durante a prova. O finlandês Jon Sallinen atropelou o cinegrafista no meio de uma manobra e sofreu uma queda feia, além de ter derrubado a câmera da transmissão da prova das Olimpíadas de Inverno de Pequim.

Apesar da imagem forte, o cinegrafista não se machucou gravemente. O impacto maior foi no bolso, pois a câmera foi danificada por conta do acidente.

O atleta Jon Sallinen, por sua vez, recebeu apenas uma nota 18,00 pela sua volta na prova e ficou em 20º entre os 23 esquiadores na primeira descida. Ele retornou para a segunda descida, mas só conseguiu garantir 18,50 pontos e foi parar na última colocação, longe do top 12 que avançou à final da competição.