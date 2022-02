Barcelona e Napoli ficaram no empate em 1 a 1 pela Liga Europa - AFP

Publicado 17/02/2022 17:32

O Barcelona estava há tanto tempo sem disputar a Liga Europa que a última vez, há 18 elas, ela ainda se chamava Copa da Uefa. E o retorno não foi como o esperado. O empate em 1 a 1 com o Napoli, nesta quinta-feira em pleno Camp Nou, obrigará a equipe da Catalunha a vencer na Itália, na próxima semana, pelas oitavas de final.

Em um primeiro tempo ruim, o Barcelona pouco fez valer o mando de campo e Napoli aproveitou para abrir o placar com Zielinski, aproveitando bobeira da defesa aos 27. A equipe catalã se recuperou na segunda etapa e empatou aos 13, contando com o auxílio do VAR para a marcação de um pênalti do brasileiro Juan Jesus, com a bola resvalando em seus dedos da mão.



Ferrán Torres cobrou e empatou. Após o gol, o Barcelona cresceu na partida e pressionou o Napoli, abusando de chutes errados.



Outros resultados da Liga Europa: Borussia Dortmund 2 x 4 Rangers, Zenit 2 x 3 Betis e Sheriff 2 x 0 Braga.