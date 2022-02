Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 17/02/2022 16:30

Rio - O confronto entre Flamengo e Atlético-MG pela Supercopa do Brasil tem sido apimentado pelos dirigentes dos dois clubes. Porém, um dos principais jogadores do clube mineiro também se pronunciou a fim de valorizar a competição. Em entrevista à Galo TV, Hulk destacou a importância do duelo.

"Enquanto esse grupo estiver aqui... Um grupo que já está com gostinho de ganhar, de comemorar. E a gente não pode perder isso. Vamos humildemente, como eu falei, mas deixar a vida lá dentro no próximo jogo domingo pra buscar este título tão sonhado que é inédito pra nossa história", afirmou.

As duas equipes se enfrentam neste domingo, em Cuiabá. O Flamengo, atual bicampeão do torneio, busca o terceiro título, enquanto o Atlético-MG, atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, quer mais uma taça.