Matheus Cunha - AFP

Matheus CunhaAFP

Publicado 17/02/2022 15:30

Rio - Titular da seleção brasileiras nas últimas partidas e vivendo um dos melhores momentos da carreira, o atacante Matheus Cunha sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito. O jogador deverá ficar fora dos próximos compromissos da equipe de Tite e preocupa em ano de Copa do Mundo. A lesão aconteceu na partida contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, na última quarta-feira.

"Matheus Cunha passou por exames na manhã do dia 17 de fevereiro na Clínica Universitária de Navarra para saber a extensão da lesão ocorrida nesta quarta-feira no jogo contra o Levante. O relatório oferecido pelos médicos do clube indica que ele sofre uma entorse de alto grau do ligamento lateral interno do joelho direito. O jogador de futebol brasileiro aguarda evolução.", afirmou o comunicado do Atlético de Madrid.

O departamento médico da comissão técnica comandada por Tite já está em contato com estafe do Atlético de Madrid para entender a gravidade do caso. Matheus Cunha, de 22 anos, chegou ao clube espanhol no começo da última temporada, após passagem pelo Hertha Berlin, da Alemanha.

O atacante atuou em 26 partidas na temporada, fez seis gols e deu duas assistências com a camisa do clube espanhol. Pela seleção brasileira, ele atuou em seis partidas e não marcou nenhuma vez.