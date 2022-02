Jean Pyerre, meia do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jean Pyerre, meia do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 17/02/2022 15:03

Rio - Na tarde desta última quarta-feira (16), o meio-campista Jean Pyerre, realizou uma cirurgia para retirada de um nódulo, em Porto Alegre. Duas semanas atrás, o atleta foi diagnosticado com tumor em um dos testículos, quando se apresentou ao Giresunspor, da Turquia, emprestado pelo Grêmio. O procedimento saiu como esperado e o jogador aguarda prazo de 10 dias para revisão médica. A informação é do portal "UOL".

O jogador de 23 anos retornou ao Brasil para realizar o procedimento médico e o tumor foi diagnosticado durante a bateria de exames para assinatura do vínculo com o clube turco. Jean Pyerre teve alta ainda na quarta-feira e permaneceu em Porto Alegre para realizar consulta médica e avaliar as próximas etapas.

Por outro lado, o jogador ainda não foi inscrito na federação local e, caso se recupere a curto prazo, não poderá competir com o novo clube no Campeonato Turco. No entanto, a situação contratual de Jean Pyerre é tratada como secundária.