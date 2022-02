Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 17/02/2022 13:18

Rio - Casimiro Miguel conseguiu arrecadar mais de R$ 120 mil em doações em sua live, na última quarta-feira, para ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Na última terça-feira, a cidade foi castigada com as fortes chuvas, que já resultou na morte de mais de 100 pessoas.

As doações na live de Casimiro começaram durante a transmissão da vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Nova Iguaçu. Ao todo, o streamer arrecadou R$ 120.787,83. Ele prometeu que fará a ação novamente nesta quinta-feira.

Na última terça-feira, Casimiro já havia feito uma doação do próprio bolso no valor de R$ 30 mil para ajudar moradores da cidade.