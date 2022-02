Mbappé é o destaque do PSG na temporada - AFP

Publicado 17/02/2022 12:49

Grande destaque do PSG na temporada mesmo com Messi e Neymar como companheiros, Mbappé segue com o futuro indefinido. Se há poucas semanas a imprensa francesa dizia que o clube parisiense estava mais confiante, desta vez o jornal 'Le Parisien' publicou que o atacante francês já recusou duas propostas de renovação.

Com contrato até o fim desta temporada, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Por isso, o PSG corre contra o tempo para não perdê-lo de graça, mesmo tendo recebido do Real Madrid uma proposta de cerca de R$ 1 bilhão, no meio de 2021. O jogador mostrou descontentamento por não ter ido para o clube espanhol na época.



De acordo com o 'Le Parisien', o PSG chegou a oferecer salário líquido anual de 45 milhões de euros (cerca de R$ 264,4 milhões) e busca uma estratégia para convencer Mbappé a continuar. Outra possibilidade é um contrato curto, para seguirem as negociações por algo mais longo.