Carro da Ferrari de 2022 terá pintura com vermelho mais escuro e preto - Divulgação/Ferrari

Carro da Ferrari de 2022 terá pintura com vermelho mais escuro e pretoDivulgação/Ferrari

Publicado 17/02/2022 11:57

Na busca para recuperar os tempos de glórias, a Ferrari apresentou o seu carro para a temporada de 2022, que trará muitas mudanças na aerodinâmica, com referências ao seu passado. A tradicional equipe italiana tem no nome F1-75 uma homenagem aos 75 anos do seu primeiro bólido para corrida. Além disso, as cores voltam a ser vermelho com detalhes em preto, assim como no início da década de 90.

De todas as sete equipes que já apresentaram seus carros, a Ferrari é a que mais se diferencia em relação ao bico, mais pontudo que os das adversárias, e com uma asa dianteira mais angulada.



Mas vale lembrar que todos os carros apresentados até então não significam que serão os utilizados nas corridas, a partir de março. Os torcedores só terão real noção sobre os componentes nos testes de pré-temporada, entre 23 e 25 de fevereiro em Barcelona, na Espanha.



Sem vencer desde 2019, no GP de Singapura, a Ferrari não conquista um título no Mundial de Construtores desde 2008. Os pilotos para 2022 seguem sendo Carlos Sainz e Charles Leclerc.