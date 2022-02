Ryan Guilherme em jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca - Foto: Reprodução Instagram

Publicado 17/02/2022 11:26

Rio - O Boavista foi julgado e condenado no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e perdeu sete pontos na tabela do Campeonato Carioca por escalação irregular do jogador Ryan Guilherme. O acatado nesta quarta-feira (16) cabe recurso, que também aplicou uma multa de R$ 1 mil, no Pleno do TJD-RJ e no STJD.

Ryan Guilherme foi expulso na última rodada da Taça Guanabara do ano passado por agressão, contra a Portuguesa-RJ. O volante foi julgado e suspenso em cinco partidas. Após o episódio, ele foi contratado para o time sub-20 do Fortaleza e por a pena ser de âmbito estadual, não pôde ser cumprida naquele momento.

O atleta retornou ao Boavista este ano e não poderia ser relacionado para os jogos do Carioca até o cumprimento completo da decisão. E, mesmo não tendo sido relacionado para a partida contra o Botafogo, o time de Saquarema colocou Ryan no banco e o volante atuou contra Vasco e Flamengo.

A defesa do clube de Bacaxá, porém, alegou que o atleta cumpriu a suspensão no Carioca sub-20, o que não foi aceito e o clube foi punido por unanimidade com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que não prevê pontos aos adversários. Por isso, Vasco e Flamengo não irão se beneficiar com os pontos retirados.

A denúncia foi feita por Madureira e Bangu, clubes que disputam o Campeonato Carioca, na Procuradoria do TJD-RJ. Apesar da iniciativa, as duas equipes não serão beneficiadas diretamente com o ocorrido.