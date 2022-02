Romário - Foto: Reprodução/Cara a Tapa

Publicado 16/02/2022 21:29

A cidade de Petrópolis foi atingida por grandes chuvas na última terça-feira, que culminaram na morte de mais de 70 pessoas, além dos estragos deixados na cidade. O ocorrido despertou uma corrente de ajuda nas redes sociais. Quem anunciou auxílio ao local foi o ex-jogador Romário, que também é senador no Rio de Janeiro.



- Já iniciei os trâmites para a destinação de R$ 1 milhão de reais , em emendas parlamentares, para ajudar na atenção à saúde da população neste momento trágico. A população de Petrópolis não está sozinha. Sigo à disposição para ajudar nesse difícil momento, que exige todo apoio para a reconstrução das cidades. Minha solidariedade às vítimas dessa tragédia - escreveu Romário nas redes sociais.



Os clubes do Rio também lamentaram o acontecido na última terça-feira através das redes sociais. Fluminense, Vasco e Botafogo anunciaram que as sedes estão abertas para servir como pontos de coleta. A intenção é acumular alimentos e roupas para as pessoas que foram prejudicadas pelas chuvas.