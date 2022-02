Neymar - AFP

Publicado 16/02/2022 20:29

Rio - O técnico Dorival Júnior, atualmente sem clube, concedeu entrevista ao canal "Denílson Show", na última terça-feira, e revelou os bastidores da época que assumiu o Santos e teve uma discussão com o atacante Neymar. O treinador, que foi demitido após o desentendimento com o jogador, ressaltou que poderia ter agido de uma forma diferente com o atleta.

"Desci muito chateado para o vestiário porque tinha conversado com ele. O Neymar não bateria pênalti porque tinha perdido quatro pênaltis em seguida, inclusive na decisão da Copa do Brasil no primeiro jogo dentro da Vila Belmiro ele cavou o pênalti na mão do goleiro do Vitória. E ele aceitou normalmente. Foi tudo conversado. Quando você conversa, quando você chega a um acordo… Foi dada uma palavra e ele falou ‘pô você tem razão nisso aí’. Eu falei ‘você continua treinando, daqui 30 ou 40 dias você volta a bater e ninguém vai se lembrar’", disse o treinador Dorival Júnior.



"Estava chateado pelo que aconteceu dentro de campo. Não tinha necessidade daquilo. A discussão não foi comigo, foi primeiro com o Roberto Brum e depois com o Edu Dracena. Quando sai o pênalti e o Neymar pega a bola, caminhando com ela na mão, talvez num desafio aos dois… O comportamento dele não tava dentro da normalidade, aí tive que interferir. Na segunda discussão eu já interferi e pedi que parasse. Só não o substitui porque não tinha mais substituições a fazer", concluiu.