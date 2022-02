Tiago Leifert - Reprodução

16/02/2022

Rio - Meses após deixar a TV Globo, o apresentador Tiago Leifert voltará ao esporte, pelo menos momentaneamente. O ex-âncora do "BBB" fará sua estreia como comentarista na partida do Paulistão entre Corinthians e Botafogo-SP, que será transmitida pelo YouTube no próximo sábado, às 18h30.

"Eu me sinto muito feliz de participar de novo de uma transmissão de futebol! A última vez foi dentro de um videogame. Na vida real, faz uns 13 anos! Bom demais estar de volta. E outra: vai ser a minha primeira vez comentando ao vivo um jogo, antigamente eu era repórter", vibrou Leifert.

Antes de comandar o "The Voice" e o "BBB", Tiago foi editor-chefe e apresentador do "Globo Esporte" em São Paulo. Ele também atuou como narrador na versão brasileira do FIFA, entre 2013 e 2020.