Publicado 17/02/2022 11:00 | Atualizado 17/02/2022 11:01

Rio - Sergio Agüero detonou a imprensa francesa por conta das críticas contra Lionel Messi após o confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid pela Champions League. Segundo o ex-jogador, os comentários foram exagerados por conta do pênalti perdido pelo argentino na segunda etapa.



"Que m**** essa história do pênalti do Leo. Ele jogou bem, quebrou linhas. Foi bem e muito ativo. Na França, revistas e jornais o mataram. São idiotas", disse o ex-atacante em seu canal na Twitch.



Segundo o "L'Équipe", um dos jornais mais tradicionais da França, Messi recebeu nota três pela partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O "Le Parisien" foi um pouco mais comedido e deu uma nota 3,5 para o craque por conta do jogo apagado.



O grande ponto é que Messi não vem conseguindo mostrar na França o futebol que mostrou ao longo de sua carreira com o Barcelona. Até o momento, o camisa 30 anotou sete gols e contribuiu com oito assistências.









