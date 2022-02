Hercílio Luz fechou com site de conteúdo adulto - Reprodução

Publicado 17/02/2022 11:50

Rio - Clubes de futebol buscam patrocinadores para fortalecer seu elenco, bancar suas despesas e sobreviver no esporte. Entre as empresas que costumam investir estão bancos, lojas de conveniência, planos de saúde e etc. Porém, um clube da Série B de Santa Catarina inovou e fechou um acordo remunerado com uma plataforma especializada em procura de garotas.

Localizado na cidade de Tubarão, o Hercílio Luz assinou contrato com o "fatalmodel". A plataforma é famosa em Santa Catarina. Na cidade de Criciúma, por exemplo, há cerca de 40 garotas de programa inscritas no site, que divulga fotos, idade e também o valor do cachê.

O acerto causou comentários de alguns torcedores e curiosos na página do Instagram do clube catarinense. Alguns defenderam o acordo. "Além de que é apenas um patrocínio. Usa os serviços quem quiser, clube só está expondo a marca, não está obrigando ninguém a acessar o site. Só expõe e a essa quem quiser.". Outros ironizaram a parceria. "Tem um amigo meu perguntando se sócio tem desconto nos patrocinadores?", e outros criticaram a escolha: "Meus Deus..acabou o mundo".