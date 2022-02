Futebol - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/02/2022 12:17

Rio - O ex-atacante Emerson Sheik, que defendeu Flamengo, Fluminense, Botafogo e Corinthians pode voltar aos gramados. Na noite da última quarta-feira, o Uberaba Sport, clube de Minas Gerais, postou nas redes sociais um vídeo do ex-jogador ao lado do mandatário. O ídolo corintiano elogiou a estrutura do clube e perguntou se "tinha vaga" na equipe. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o mandatário Rodrigo Alcino falou sobre o ocorrido.

"Ontem era um momento de lazer, mas ele cravou essa vaga. Eu, como presidente do clube, falo que se ele realmente tiver esse interesse como ele falou e quiser formalizar e pegar essa vaga, o Uberaba Sport abre as portas para ele sim. É um nome a nível mundial", afirmou.

Emerson Sheik fez sucesso no futebol brasileiro, conquistando títulos importantes por Flamengo e Fluminense. Seu auge foi no Corinthians em 2012, quando conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes. Atualmente, o ex-atacante trabalha como comentarista do SBT.