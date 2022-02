Yuri Santana - Reprodução

Yuri SantanaReprodução

Publicado 17/02/2022 13:39

Rio - Já é clássico do espírito esportivo sempre demonstrarmos o apoio através das nossas melhores habilidades. Pensando nisso, o esportista e influenciador Yuri Santana, que ficou conhecido durante a pandemia pelos seus vídeos de moto no TikTok, anunciou recentemente o seu apoio as centenas de famílias brasileiras afetadas pela recente tragédia no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Fã de moto desde pequeno, o atleta conhecido também por “Cara de óculos” vem superando cada vez novos obstáculos, e dessa vez os seus investimentos o levaram a planejar sua própria corrida beneficente. Uma das contribuições para o sucesso do evento está a sua influência nas redes sociais, onde já alcançou mais de 1,2 milhões em uma única rede social.

Prestes a completar seus 18 anos, sua histórias com as motocicletas começaram a partir da ajuda de seus pais, que com suas economias, permitiram que ele realizasse o sonho que iniciaria todo seu sucesso. Atualmente, o jovem já foi convidado para centenas de eventos e apresentações de manobras, em especial nas regiões de Minas Gerais e São Paulo.

Após tanta caminhada, o sentimento de orgulho é explicito em Yuri. O influenciador hoje já consegue ajudar financeiramente a sua família e foi nesse espírito ele desejou contribuir com as vítimas da grande tragédia em Petrópolis.