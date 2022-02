Bolívia - Reprodução

Publicado 17/02/2022 14:04

Rio - Após romper contrato com o Flow por conta da defesa à criação de um partido nazista no Brasil pelo apresentador Monark, o Campeonato Carioca fechou uma nova parceria no Youtube. O torneio assinou contrato de transmissão com a NWB, dona dos canais Desimpedidos e Camisa 21.

A estreia acontecerá já no próximo domingo, com a transmissão da partida entre Vasco e Audax, às 18h30. O jogo será exibido no canal Camisa 21, comandado pelo youtuber Bolívia.

"É inegável o sucesso das transmissões multiplataformas do Campeonato Carioca. E o Camisa 21 e os Desimpedidos são mais dois craques no nosso time", disse Rubens Lopes, presidente da Ferj, ao "Notícias da TV".

Além do desimpedidos e da Record TV, o Campeonato Carioca também conta com transmissão dos streamers Casimiro e Gaulês e com a Ronaldo TV na exibição dos jogos em Twitch, Youtube e Facebook.