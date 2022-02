Fifa definirá sobre mudanças na Copa do Mundo do Catar em congresso em março - AFP

Fifa definirá sobre mudanças na Copa do Mundo do Catar em congresso em marçoAFP

Publicado 17/02/2022 15:54

A Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro de 2022, pode ter uma mudança significativa que pode beneficiar treinadores e jogadores. De acordo com o site 'Ge', a Fifa estuda a possibilidade de aumentar em três o número de convocados para a competição. O motivo é a preocupação com casos de Covid-19 nas delegações.



As últimas Copas do Mundo tinham o limite de 23 jogadores convocados, sendo três goleiros. Se a ideia for aprovada, o número subiria para 26, com os três extras podendo ser de qualquer posição.



Uma decisão sobre o assunto será tomada no congresso da Fifa, a ser realizado no fim de março, antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Além do aumento do número da delegação, deve-se definir se, caso aprovada, quantos jogadores poderão ficar à disposição para os jogos. Atualmente, todos os 23 assinam a súmula e podem jogar.



Se for aprovada, a nova determinação beneficiaria treinadores como Tite, que têm vários jogadores para o ataque como opção e poderia levar mais do que inicialmente planejado.