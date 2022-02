Ronaldo Fenômeno - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 17/02/2022 15:51

Belo Horizonte - Após a informação de que estaria em débito das pensões alimentícias do filho, o ex-jogador e atual dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno realizou os pagamentos atrasados. No dia de ontem, a jornalista Fábia Oliveira, do portal 'Em Off', noticiou que Ronaldo estaria com três meses de atraso da pensão alimentícia do seu filho de 16 anos.

Mãe do adolescente, a esteticista Michele Umezu entrou com uma ação de execução, por conta do atraso da pensão alimentícia do filho. Em março, se completariam três meses, que Ronaldo não pagava a pensão ao adolescente, e não dava satisfações por estar com os débitos em aberto.

No final de 2021, Ronaldo Fenômeno adquiriu o 90% das ações do Cruzeiro, em uma transação com aporte de 400 milhões de reais. E desde então o jogador não realiza os pagamentos da pensão.



Procurada, a advogada de Michele confirmou que chegou a protocolar o pedido de prisão do ex-jogador, caso ele insistisse em continuar devendo. Segundo a apuração da jornalista, Ronaldo já pagou os R$26 mil, correspondentes aos dois meses que estavam em aberto.