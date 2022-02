Repórter Bibiana Bolson - Reprodução Internet

Repórter Bibiana Bolson Reprodução Internet

Publicado 17/02/2022 17:02

Rio - Meses após se desligar da ESPN, a repórter Bibiana Bolson está de volta à TV. A jornalista foi anunciada nesta quinta-feira como nova contratada da Jovem Pan para apresentar o programa "Camisa 10".

"Tem reforço na casa. Bibiana Bolson é a nova apresentadora da Jovem Pan Esportes! A jornalista chega para comandar o 'Camisa 10' e já tem estreia marcada: dia 21 de fevereiro! Seja bem-vinda, Bibiana Bolson", anunciou a emissora nas redes sociais.

Nas redes sociais, a apresentadora agradeceu sua nova empresa pela oportunidade.

Obrigada @JovemPanEsporte por apostar nas minhas ideias pra esse 2022, por me permitir estar ao lado de referências e ao mesmo tempo me dar liberdade de continuar meus projetos tb fora da tv Como eu tinha antecipado: vocês vão seguir me acompanhando em TODAS plataformas! https://t.co/RkY7Atup8R — Bibiana Bolson (@bibianabolson) February 17, 2022

"Obrigada Jovem Pan por apostar nas minhas ideias pra esse 2022, por me permitir estar ao lado de referências e, ao mesmo tempo, me dar liberdade de continuar meus projetos tb fora da tv. Como eu tinha antecipado: vocês vão seguir me acompanhando em todas plataformas", escreveu.