Publicado 18/02/2022 10:44

Rio - O Flamengo é um clube bastante forte no cenário olímpico, no futebol, mas também tem uma equipe que disputa jogos virtuais. O Rubro-Negro é considerado uma potência no cenário competitivo de League of Legends, porém, o início deste ano não foi um dos melhores. Um dos lanternas do CBLOL, o clube carioca só pontuou duas vezes em oito partidas. Um dos resultados positivos foi contra a Red Canids, que fez uma parceria com o Corinthians para a disputa da competição em 2018. A derrota para o Rubro-Negro revoltou o CEO Felippe Corradini.

"Fui muito sincero, abri meu coração porque era inadmissível um time onde temos os melhores do Brasil perder para aquela merda lá. Foi isso, todos entenderam e a resposta veio no domingo", afirmou o dono da Red Canids, em livestream no canal de Eidi “esA”.

O portal "Coluna do Fla" entrou em contato com a Simplicity, empresa que detém os direitos do Flamengo Esports, questionando qual seria a postura do clube após o ataque. "Um absurdo! Essas “crianças” são o futuro do CBLOL. Já falamos com a Riot. Nós, como organização, não podemos fazer nada, mas vamos ver o que eles retornam. Lamentável esse tipo de atitude no cenário", posicionou-se.

O portal entrou em contato com Felippe Corradini, porém, não houve um posicionamento direto até o fechamento da matéria. Em seu perfil no Twitter, o CEO falou sobre a polêmica envolvendo o Flamengo.

"Vou falar sobre isso uma vez só. TitaN estava jogando com o esA e o esA pediu para falar comigo. Peguei o fone do TitaN e entrei na BRINCADEIRA de falar sobre o que aconteceu. Tanto que, se pegar o momento inteiro, vão ver que até falei que ia deixar os meninos sem comer. Sem ‘mimimi’, vai, tenho maior carinho pelo Flare e Boal, que já passaram pela Red Canids, e CLARAMENTE estava brincando. Se pareceu outra coisa, peço desculpas. Sem mais", disse.