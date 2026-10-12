Alex Telles renovou com o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles renovou com o BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/10/2026 12:30 | Atualizado 12/10/2026 12:44

Destaque do Botafogo na temporada, Alex Telles, de 33 anos, renovou com o clube carioca até o fim de 2028. O veterano abordou o motivo de ter permanecido no Alvinegro, mesmo em período de transição e projetou mais conquistas pela equipe carioca.

"Não tem como eu sair de um projeto que eu vim para cá e deu tão certo, e que Deus me colocou aqui também. Foi um momento que ninguém esperava, nem eu esperava, e eu cheguei aqui e deu tão certo, então algo está reservado ainda maior, acredito, na minha carreira aqui no Botafogo", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

Alex Telles afirmou que em alguns momentos esteve perto de trocar de equipes. Porém, ao longo da carreira, o lateral-esquerdo adquiriu experiência para passar por momentos complicados.

"Acho que isso é para todos, tudo na vida tem um propósito, na minha sempre foi também dessa maneira. Eu tive vários momentos da minha carreira, até no início também, que eu tinha a possibilidade de ir para outros lugares, e sempre alguma coisa acontecia, ou até uma lesão, e eu ia acabar ficando. Então, tudo o que aconteceu na minha vida, na minha carreira, serviu para algo. Até um episódio recente, que foi um dos piores episódios da minha carreira, foi a lesão na Copa do Mundo, mas eu fui para casa e consegui estar no nascimento da minha filha, da Antonella, então nada é por acaso. O Botafogo foi assim, eu não tinha pretensão de vir para o Brasil, eu estava feliz fora, estava bem com a minha família, adaptado, também tinha sido o momento pós-Copa do Mundo, que a gente acaba tendo outros objetivos. E a partir do momento que eu tive que sair, fui avisado que tinha que sair do clube pelo limite dos estrangeiros, o Botafogo foi um dos primeiros clubes a se apresentar para falar comigo", disse.

Alex Telles chegou ao Botafogo na metade de 2024 e rapidamente conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores. O lateral, de 33 anos, abordou o momento em que escolheu acertar com o Alvinegro.

"E quando eu abri a proposta, quando eu abri, na verdade, a opção de vir para o Brasil, o Botafogo foi o primeiro clube que chegou e, ao mesmo tempo, não só valorizou a minha carreira, mas também valorizou a forma como eu lido com as coisas. Foram muito frontais comigo, e eu gosto disso, gosto de frontalidade. Eu acho que o projeto apresentado foi um projeto muito bom, que deu certo, e a gente está aqui para manter esse projeto, para continuar lutando, porque eu tenho certeza que as pessoas trabalham muito em prol do Botafogo", concluiu.