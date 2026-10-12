Alex Telles renovou com o BotafogoVítor Silva/Botafogo
Alex Telles explica renovação com o Botafogo: 'Algo maior virá'
Lateral, de 33 anos, chegou ao Alvinegro em 2024, conquistou títulos e agora deseja seguir fazendo história no clube carioca
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Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalações e mais
Com desfalques e retorno importante, Glorioso busca primeira vitória com Tite, que não poderá comandar o time no Couto Pereira
Botafogo conta com reforço de Montoro para jogo contra o Coritiba
Meio-campista argentino está relacionado para a partida após desfalcar o Glorioso no clássico com o Vasco, na rodada passada
Exames descartam fratura em zagueiro do Botafogo
Jogador, de 25 anos, é recém-chegado ao Alvinegro e entrou em campo em apenas duas partidas pelo clube na atual temporada
Tiquinho deve ser titular do Botafogo em partida contra o Coritiba
Tite deve testar o veterano na vaga de Arthur Cabral em partida da próxima segunda-feira (12), no Couto Pereira, pelo Brasileiro
Segovinha critica Botafogo: 'Eu não tinha liberdade para decidir'
Jogador paraguaio reclama dos empréstimos definidos pelo Glorioso, e espera seguir no futebol brasileiro na próxima temporada
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