Endrick entrou em campo apenas uma vez e por poucos minutos pelo Real Madrid na temporada - Divulgação / Real Madrid

Endrick entrou em campo apenas uma vez e por poucos minutos pelo Real Madrid na temporadaDivulgação / Real Madrid

Publicado 13/10/2026 15:19

"Esqueçam os clubes interessados. É melhor sentarem para esperar porque ficarão cansados. É um jogador que eu adoro, que tem potencial incrível e é muito importante para nós", disse o técnico português em entrevista à TNT Sports.



"Quem está atrás dele vai ter que lutar muito comigo, porque entendo que ele não precisa ser emprestado e vai ter muito sucesso por aqui".



Mourinho ainda explicou que o motivo de praticamente não tê-lo utilizado - só o colocou em um jogo - até o momento foi por questões físicas. Afinal, Endrick sofreu um pequeno problema muscular na pré-temporada e ficou praticamente um mês sem ficar à disposição, o que o fez ficar atrás fisicamente dos companheiros.



O técnico pretendia colocá-lo em campo na vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Villarreal, no sábado (10). Mas os planos precisaram mudar por causa da expulsão de Vini Jr.



"Eu já conversei com ele, é verdade que desde que se recuperou ainda não teve chance. Foi azar dele porque, na hora que fizemos o gol, ele ia entrar. Depois, ganhando e com 10 (jogadores), é normal que o treinador mude a cabeça e tenha outras opções", explicou.



Situação de Vini Jr no Real Madrid



Além de Endrick, outro brasileiro está em baixa no Real Madrid. Entretanto, apesar de seguir com a confiança em Vini Jr, Mourinho não garantiu que ele será titular no jogo de quarta-feira (14) contra a Roma, na Itália, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.



Na partida de sábado, o atacante começou no banco de reservas por opção, como explicou o comandante.



"Minha preocupação tem sido sempre vinicius e a equipe. O melhor para ele e a melhor maneira de ajudá-lo. No início (da temporada) pensei que deveria insistir em mantê-lo em campo até que a melhor forma aparecesse, e vai aparecer. No último jogo decidi por outra direção, de protegê-lo um pouco e lançá-lo quando o jogo pedia por Vini", contou.



Moutinho ainda acredita que sua decisão foi a correta e deu resultado, apesar do gol anulado e da expulsão de Vini Jr.



"Um estádio que, às vezes, manifestava-se contra, assim que ele começou a aquecer manifestou-se imediatamente a favor. Foi um clique importante para ele, que entra muito bem. De fato, o gol e a expulsão são uma pena, mas parece que houve um clique na alegria de ele recordar e nunca esquecer o jogador que é", completou.