Endrick entrou em campo apenas uma vez e por poucos minutos pelo Real Madrid na temporadaDivulgação / Real Madrid

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Hugo Perruso
Endrick atuou por pouco mais de cinco m minutos pelo Real Madrid nesta temporada, mas José Mourinho não pretende liberá-lo para um empréstimo na próxima janela de transferências. O atacante da seleção brasileira já conversa com clubes interessados em contratá-lo e ainda aguarda por mais oportunidades no clube espanhol.
"Esqueçam os clubes interessados. É melhor sentarem para esperar porque ficarão cansados. É um jogador que eu adoro, que tem potencial incrível e é muito importante para nós", disse o técnico português em entrevista à TNT Sports.
"Quem está atrás dele vai ter que lutar muito comigo, porque entendo que ele não precisa ser emprestado e vai ter muito sucesso por aqui".
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Mourinho ainda explicou que o motivo de praticamente não tê-lo utilizado - só o colocou em um jogo - até o momento foi por questões físicas. Afinal, Endrick sofreu um pequeno problema muscular na pré-temporada e ficou praticamente um mês sem ficar à disposição, o que o fez ficar atrás fisicamente dos companheiros.
O técnico pretendia colocá-lo em campo na vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Villarreal, no sábado (10). Mas os planos precisaram mudar por causa da expulsão de Vini Jr.
"Eu já conversei com ele, é verdade que desde que se recuperou ainda não teve chance. Foi azar dele porque, na hora que fizemos o gol, ele ia entrar. Depois, ganhando e com 10 (jogadores), é normal que o treinador mude a cabeça e tenha outras opções", explicou.

Situação de Vini Jr no Real Madrid

Além de Endrick, outro brasileiro está em baixa no Real Madrid. Entretanto, apesar de seguir com a confiança em Vini Jr, Mourinho não garantiu que ele será titular no jogo de quarta-feira (14) contra a Roma, na Itália, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.
Na partida de sábado, o atacante começou no banco de reservas por opção, como explicou o comandante.
"Minha preocupação tem sido sempre vinicius e a equipe. O melhor para ele e a melhor maneira de ajudá-lo. No início (da temporada) pensei que deveria insistir em mantê-lo em campo até que a melhor forma aparecesse, e vai aparecer. No último jogo decidi por outra direção, de protegê-lo um pouco e lançá-lo quando o jogo pedia por Vini", contou.
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Moutinho ainda acredita que sua decisão foi a correta e deu resultado, apesar do gol anulado e da expulsão de Vini Jr.
"Um estádio que, às vezes, manifestava-se contra, assim que ele começou a aquecer manifestou-se imediatamente a favor. Foi um clique importante para ele, que entra muito bem. De fato, o gol e a expulsão são uma pena, mas parece que houve um clique na alegria de ele recordar e nunca esquecer o jogador que é", completou.