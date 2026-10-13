Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP
Seedorf tinha conversas com Fluminense antes de acerto com Corinthians
Treinador holandês estava em negociações avançadas para assumir o comando do Tricolor em janeiro de 2027, com um contrato de três anos
Cano volta a treinar ao lado de elenco e se aproxima de volta ao Flu
Atacante, de 38 anos, se lesionou na coxa direita no começo do mês passado e tinha expectativa de retorno somente em setembro
Marcão ressalta competitividade do Fluminense: 'Até no par ou ímpar'
Treinador falou da alegria em comandar o Tricolor e destacou a virada de chave desde o momento em que assumiu a equipe, em agosto
Nonato vê 'chances claras' de título da Libertadores com o Fluminense
Volante indicou conquista continental como seu sonho 'mais palpável' e ressaltou o carinho e admiração que criou pelo Tricolor
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Treinador holandês estava em negociações avançadas para assumir o comando do Tricolor em janeiro de 2027, com um contrato de três anos
Fluminense e Palmeiras colocam à prova estilos distintos na semifinal
Tricolor enfrenta o Alviverde, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo da ida da semi da Libertadores
Vingador tricolor, Hulk reencontra 'pedra no sapato' na Libertadores
Pelo Fluminense, atacante, de 40 anos, deseja levar a melhor sobre o Palmeiras pela primeira vez e manter o sonho do título
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