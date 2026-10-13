Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnico - AFP

Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP

Publicado 13/10/2026 14:55

Novo técnico do Corinthians, Clarence Seedorf quase acertou com outro clube brasileiro. O Fluminense tinha conversas com o treinador holandês para assumir o comando do time em 2027, segundo a "ESPN". O ex-jogador planejava retornar ao cargo de técnico na próxima temporada, mas aceitou a proposta do time paulista na reta final deste ano.

A OTB, empresa que representa Seedorf, emitiu uma nota oficial no último domingo (11) para detalhar o acerto com o Corinthians. No comunicado, a agência revelou que o holandês tinha conversas avançadas com outro gigante brasileiro a partir de 2027, em um projeto de longo prazo com contrato de três anos. O clube em questão era o Fluminense.

Após demitir Zubeldía em agosto, o Fluminense promoveu Marcão como técnico até o fim da temporada. Sob o comando do interino, o Tricolor das Laranjeiras soma sete vitórias, um empate e três derrotas em 11 jogos. No período, o Time de Guerreiros chegou à semifinal da Libertadores e ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 51 pontos.

Nos últimos meses, Seedorf estava morando em Madri, onde trabalhava como comentarista. Além disso, o ex-jogador também estava fazendo algumas participações junto à Federação Holandesa de Futebol. O holandês não exerce a função desde 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Ele também teve passagem pelo Deportivo La Coruña, da Espanha.

Seedorf chega ao Corinthians acompanhado do auxiliar espanhol Pablo Vidal. Não há previsão da chegada de outros profissionais para compor a comissão técnica. Após sofrer oito derrotas seguidas, o Timão caiu para o 16º lugar com 32 pontos e tem a mesma pontuação do Internacional, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O risco de queda é de 41.9%, segundo o Departamento Médico da UFMG.