Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP

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Rodrigo Souza
Novo técnico do Corinthians, Clarence Seedorf quase acertou com outro clube brasileiro. O Fluminense tinha conversas com o treinador holandês para assumir o comando do time em 2027, segundo a "ESPN". O ex-jogador planejava retornar ao cargo de técnico na próxima temporada, mas aceitou a proposta do time paulista na reta final deste ano.
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A OTB, empresa que representa Seedorf, emitiu uma nota oficial no último domingo (11) para detalhar o acerto com o Corinthians. No comunicado, a agência revelou que o holandês tinha conversas avançadas com outro gigante brasileiro a partir de 2027, em um projeto de longo prazo com contrato de três anos. O clube em questão era o Fluminense.
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Após demitir Zubeldía em agosto, o Fluminense promoveu Marcão como técnico até o fim da temporada. Sob o comando do interino, o Tricolor das Laranjeiras soma sete vitórias, um empate e três derrotas em 11 jogos. No período, o Time de Guerreiros chegou à semifinal da Libertadores e ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 51 pontos.
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Nos últimos meses, Seedorf estava morando em Madri, onde trabalhava como comentarista. Além disso, o ex-jogador também estava fazendo algumas participações junto à Federação Holandesa de Futebol. O holandês não exerce a função desde 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Ele também teve passagem pelo Deportivo La Coruña, da Espanha.
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Seedorf chega ao Corinthians acompanhado do auxiliar espanhol Pablo Vidal. Não há previsão da chegada de outros profissionais para compor a comissão técnica. Após sofrer oito derrotas seguidas, o Timão caiu para o 16º lugar com 32 pontos e tem a mesma pontuação do Internacional, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O risco de queda é de 41.9%, segundo o Departamento Médico da UFMG.