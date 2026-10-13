Cano em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Cano em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 13/10/2026 18:16

Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense, o atacante Germán Cano, de 38 anos, participou pela primeira vez nesta terça-feira (13) de uma atividade com bola ao lado dos seus companheiros de equipe, desde que sofreu uma lesão na coxa direita. A tendência é que ele fique à disposição de Marcão para o compromisso contra o Santos, no Maracanã, nesta domingo (18), às 16h (de Brasília).

O centroavante argentino sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita no jogo contra Platense, da Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, no dia 8 de setembro. A previsão inicial era que Germán Cano só voltasse a ter condições de jogo em novembro, cerca de dois meses depois, porém, o argentino se recuperou muito bem.

Ídolo do Fluminense, Germán Cano foi um dos pilares do título da Libertadores de 2023. O centroavante foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2022 e 2023, marcando 84 gols no período. Porém, o argentino vem sofrendo com problemas físicos nas últimas três temporadas. No início deste ano, ficou fora por mais de um mês por causa de uma artroscopia para corrigir uma entorse e lesão de menisco no joelho direito.

Em 2026, Germán Cano entrou em campo em apenas 15 jogos e anotou um gol, o da vitória contra o Palmeiras, no Maracanã, por 3 a 2, no segundo turno do Brasileirão. O centroavante argentino pode estar vivendo os últimos meses vestindo a camisa tricolor, já que tem contrato até o final da temporada e a tendência é que seu vínculo não seja renovado.

Contratado em 2022, Germán Cano entrou para a história do Fluminense após ser o protagonista do título da Libertadores de 2023. Desde a sua chegada, foram 240 jogos, 114 gols e 12 assistências, além dos dois títulos do Carioca (2022 e 2023) e um da Recopa (2024). O centroavante argentino também foi eleito o Rei da América da temporada de 2023.