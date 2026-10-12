Renê em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Renê treina e pode voltar ao Fluminense contra o Palmeiras
Lateral, de 34 anos, se mostrou recuperado de problema no tornozelo direito e pode entrar em campo em partida pela Libertadores
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Fluminense tem vantagem contra brasileiros em mata-mata da Liberta
Tricolor das Laranjeiras encara o Palmeiras nas próximas duas quartas-feiras na busca pela terceira final da competição continental
Marcão critica arbitragem do Fla-Flu e falta de Pulgar: 'Absurdo'
Técnico do Tricolor também ressaltou outros lances polêmicos da partida e explicou estratégia na escalação, visando jogo com Palmeiras
Montenegro detona arbitragem de clássico com Flamengo: 'Uma m...'
Além do pronunciamento do presidente do Fluminense, clube divulgou imagem do joelho de Castillo marcado após dividida com Pulgar
Samuel Xavier desabafa contra arbitragem do Fla-Flu: 'Ficam c...'
Lateral do Fluminense também faz forte acusação de beneficiamento da arbitragem a Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro
Renê vive dias decisivos para voltar a ficar à disposição no Flu
Jogador, de 34 anos, tem edema ósseo no tornozelo direito e vem sendo desfalque no clube carioca no Campeonato Brasileiro
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