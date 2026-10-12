Renê em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Renê em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/10/2026 16:25

O Fluminense teve uma boa notícia no treino desta segunda-feira (12). O lateral-esquerdo Renê , de 34 anos, participou da atividade, junto dos atletas tricolores que não começaram jogando contra o Flamengo, e tem boas chances de enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Renê alegou dores no tornozelo direito após a vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no último dia 20, antes da parada para a Data Fifa. Recuperado do problema, o jogador voltou a treinar na reapresentação, mas as dores voltaram a incomodar. O lateral foi diagnosticado com um edema ósseo na região.

Desfalque contra Coritiba e Flamengo, o lateral, de 34 anos, é considerado peça importante para Marcão. Desde que assumiu o comando do Fluminense, o técnico definiu Renê como titular absoluto do setor, e encerrou o revezamento com Guilherme Arana.

Em 2026, Guilherme Arana entrou em campo pelo Fluminense em 38 jogos, dois gols e uma assistência. Desde a chegada de Marcão, ele ficou à disposição em oito jogos e atuou em metade, sendo titular apenas em um. Ao todo, soma 97 minutos, com média de 24,2 por partida.

O Fluminense pagou cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) ao Atlético-MG pela contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana em janeiro de 2026. O lateral-esquerdo teve passagem pelo Corinthians e também recebeu algumas oportunidades de defender a seleção brasileira.

Contratado no começo de 2025, Renê superou a desconfiança de boa parte dos torcedores tricolores e se consolidou no time titular do Fluminense no seu primeiro ano. O lateral, de 34 anos, soma 81 jogos, dois gols e duas assistências, e se destaca principalmente pela sua característica defensiva.

Fluminense e Palmeiras disputam uma vaga vaga na final da Libertadores. Por ter feito uma campanha melhor na fase de grupos, o Alviverde irá decidir em casa. O primeiro jogo será no Rio nesta quarta-feira (14) e a partida de volta em São Paulo no próximo dia 21 (quarta-feira).