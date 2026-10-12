Último jogo do Fluminense contra um brasileiro na Libertadores teve Thiago Silva e Hulk em lados opostos - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Último jogo do Fluminense contra um brasileiro na Libertadores teve Thiago Silva e Hulk em lados opostosMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/10/2026 15:22



O Fluminense quer deixar de lado o inconformismo com a arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Flamengo para focar apenas no Palmeiras pela semifinal da Libertadores. A partir desta segunda-feira, o foco é total para o jogo de ida na quarta-feira (14), às 21h30 no Maracanã, no que será o quinto confronto contra uma equipe brasileira no mata-mata do torneio continental.

E o retrospecto até agora é muito animador para o Tricolor, que avançou de fase quatro vezes e foi eliminado apenas uma, justamente no último encontro, contra o Atlético-MG. Internacional, duas vezes, São Paulo e Grêmio foram as vítimas em outras edições.



No total, são cinco vitórias, três derrotas e dois empates, com 13 gols marcados e 11 gols sofridos nesses 10 jogos.



Drama e êxtase contra o São Paulo



A primeira vez que o Fluminense enfrentou um brasileiro em mata-mata da Libertadores foi em 2008, com um jogo que ficou para a história contra o São Paulo, pelas quartas de final. A derrota por 1 a 0 na ida obrigou o time a conseguir uma vitória por dois gols de diferença no Maracanã.



E ela aconteceu com muito drama. Depois de abrir o placar com Washington aos 11 minutos de jogo, o time carioca levou o empate de Adriano, aos 25 do segundo tempo. Como naquela época existia a vantagem do gol fora, eram necessários mais dois para a classificação.



No minuto seguinte do empate, Dodô recolocou o Tricolor das Laranjeiras na frente, e a apreensão durou até os 46 minutos, quando o Coração Valente subiu mais alto que a defesa são-paulina e marcou de cabeça o gol da classificação heroica, que não foi suficiente para o primeiro título, perdido na final para a LDU.



Internacional freguês



Outro brasileiro que entrou no caminho do Fluminense foi o Internacional, em 2012. Aquele time que viria a ser campeão brasileiro sofreu bastante para avançar nas oitavas de final da Libertadores. No Beira-Rio, segurou o empate em 0 a 0 graça das Diego Cavalieri, que pegou um pênalti.



Já na volta, o Colorado saiu na frente logo aos 13 minutos com Lenadro Damião, mas a virada aconteceu ainda no primeiro tempo. Em duas jogadas de bola parada, Fred e Leandro Euzébio marcaram de cabeça para garantir a classificação para a quartas, onde o time foi eliminado pelo Boca Juniors.



Os dois clubes voltaram a se encontrar na semifinal da Libertadores de 2023, com muito mais drama do que o confronto anterior. No Maracanã, o Tricolor até saiu na frente com Germán Cano aos 10 minutos.



Mas a expulsão de Samuel Xavier no fim do primeiro tempo mudou tudo. Na sequência, Hugo Mallo empatou e, no segundo tempo, Alan Patrick virou, aos 19. Até que o atacante argentino reapareceu para salvar com o empate em 2 a 2, aos 33.



Na volta, o Internacional fez 1 a 0 aos 10 e dominou quase toda a partida, perdendo várias chances claras de ampliar. Até que John Kennedy marcou aos 36 do segundo tempo e Germán Cano garantiu a classificação aos 42, num jogo essencial para a conquista do título inédito.



Dois confrontos seguidos na mesma edição



Já a última vez que o Fluminense encarou um brasileiro aconteceu nas oitavas e nas quartas da Libertadores de 2024. O primeiro confronto foi com o Grêmio, que mandou a partida em Curitiba e mesmo assim venceu de virada por 2 a 1, gols de Reinaldo (aos 29 e 32 do segundo tempo), após Lima abrir o placar, aos 13.



No Rio, o Fluminense devolveu o placar: Thiago Silva, aos 14, e Arias, aos 28, abriram a vantagem, mas Gustavo Nunes diminuiu aos 31. Nos pênaltis, Fábio defendeu a cobrança de Nathan e garantiu a vitória por 5 a 4.



Mas a alegria do Tricolor na competição não durou muito, com a eliminação para o Atlético-MG na fase seguinte. Com um gol de Lima aos 42 do segundo tempo, venceu no Maracanã, mas foi dominado em Belo Horizonte e perdeu por 2 a 0, com Deyverson marcando aos cinco de jogo e aos 43 da segunda etapa, com participação decisiva de Hulk caindo pela direita.



Fluminense contra brasileiros no mata-mata da Libertadores



- São Paulo 1 x 0 Fluminense - Morumbi - quartas da Libertadores de 2008

- Fluminense 3 x 1 São Paulo - Maracanã - quartas da Libertadores de 2008



- Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio - oitavas da Libertadores de 2012

- Fluminense 2 x 1 Internacional - Engenhão - oitavas da Libertadores de 2012



- Fluminense 2 x 2 Internacional - Maracanã - semifinal da Libertadores de 2023

- Internacional 1 x 2 Fluminense - Beira-Rio - semifinal da Libertadores de 2023



- Grêmio 2 x 1 Fluminense - Couto Pereira (PR) - oitavas da Libertadores de 2024

- Fluminense 2 (4) x (2) 1 Grêmio - Maracanã - oitavas da Libertadores de 2024



- Fluminense 1 x 0 Atlético-MG - Maracanã - quartas da Libertadores de 2024

- Atlético-MG 2 x 0 Fluminense - Arena MRV - quartas da Libertadores de 2024