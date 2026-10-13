Marcão, técnico do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 13/10/2026 16:39

O técnico Marcão, do Fluminense , vive um dos grandes momentos de sua carreira. Efetivado no último mês de agosto após a saída de Luis Zubeldía, o treinador destacou, em entrevista ao 'Cafezinho com Escobar', da TV Globo, a alegria em representar o Tricolor e deu detalhes sobre como tem procurado estimular a competitividade na equipe.

"Sou grato a Deus todos os dias por acordar bem e feliz e com a oportunidade de estar trabalhando no clube que amo e ganhar um bom salário para fazer o que gosta. Não tem como ficar triste. Viver o Fluminense de dentro, eu que estive na arquibancada. Pessoas me perguntam se eu não fico chateado [com críticas], mas eu já estive na arquibancada. Não era isso ou aquilo [sobre decisões do treinador]. Você vive o dia a dia e se diverte. Essa é a nossa vibe. Só tem coisa boa", afirmou.

Marcão assumiu a equipe de forma interina contra o Palmeiras – o adversário desta quarta-feira (14), pela ida da semifinal da Copa Libertadores – no último dia 15 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, garantiu a classificação da competição continental ao superar o Independiente Rivadavia nos pênaltis e depois, foi efetivado no cargo. O agora técnico detalha o que mudou na cobrança ao time.

"A gente assume em um momento muito importante. Falamos sobre estimular a competitividade, precisava disso. Sabíamos o quanto esse time jogava bola e precisava voltar a ser competitivo. Eles deram uma virada nisso, procuramos estimular isso. No treinamento a gente precisa até pedir calma [risos]. Precisava de competitividade. Hoje meu time está competindo até no par ou ímpar", disse.

Agora, a expectativa para a sequência da temporada e a chance de conduzir o time à conquista do bicampeonato da América enche os olhos de Marcão de brilho. "Hoje eu sou o treinador do Fluminense e estou bem, estamos à vontade. Nos preparamos para isso [ser treinador], e se o papai do céu quiser, estamos prontos", ressaltou.

'Grande sonho'

Além de Marcão, o jogador Nonato, contratado em definitivo no começo do ano, disse que tem a conquista da Libertadores como um grande sonho. "Trazer esse título para a torcida é o meu primeiro objetivo. Até onde eu tiver a oportunidade, quero estar vestindo essa camisa. É um grande momento para mim, uma grande oportunidade que eu estou tendo na minha carreira de estar disputando essa Libertadores e com chances claras de título", disse.