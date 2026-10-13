Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Marcão ressalta competitividade do Fluminense: 'Até no par ou ímpar'
Treinador falou da alegria em comandar o Tricolor e destacou a virada de chave desde o momento em que assumiu a equipe, em agosto
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Nonato vê 'chances claras' de título da Libertadores com o Fluminense
Volante indicou conquista continental como seu sonho 'mais palpável' e ressaltou o carinho e admiração que criou pelo Tricolor
Seedorf tinha conversas com Fluminense antes de acerto com Corinthians
Treinador holandês estava em negociações avançadas para assumir o comando do Tricolor em janeiro de 2027, com um contrato de três anos
Fluminense e Palmeiras colocam à prova estilos distintos na semifinal
Tricolor enfrenta o Alviverde, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo da ida da semi da Libertadores
Vingador tricolor, Hulk reencontra 'pedra no sapato' na Libertadores
Pelo Fluminense, atacante, de 40 anos, deseja levar a melhor sobre o Palmeiras pela primeira vez e manter o sonho do título
Renê treina e pode voltar ao Fluminense contra o Palmeiras
Lateral, de 34 anos, se mostrou recuperado de problema no tornozelo direito e pode entrar em campo em partida pela Libertadores
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