Nonato comemora gol pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Nonato comemora gol pelo Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/10/2026 16:29

Às vésperas do pontapé inicial da semifinal da Libertadores , Nonato declarou enxergar "chances claras" de título para o Fluminense. Contratado em definitivo no começo deste ano, após defender o Tricolor por empréstimo em duas oportunidades, o volante colocou a taça continental entre seus principais sonhos e ressaltou sua admiração pela equipe.

"O sonho mais palpável e mais próximo é o título da Libertadores, que é um grande troféu de expressão para um clube pelo qual tenho tanto carinho. Trazer esse título para a torcida é o meu primeiro objetivo. Até onde eu tiver a oportunidade, quero estar vestindo essa camisa. É um grande momento para mim, uma grande oportunidade que eu estou tendo na minha carreira de estar disputando essa Libertadores e com chances claras de título", disse o jogador de 28 anos, em entrevista ao "ge".

Na sequência, Nonato detalhou sua conexão com o clube. Destaque no Internacional ainda jovem, o volante se juntou ao Fluminense por empréstimo em 2021. Depois, retornaria nos mesmos moldes, desta vez vindo do Santos, no ano passado. Nesta segunda oportunidade, a equipe carioca o comprou em definitivo e, agora, o jogador soma 142 jogos com a camisa tricolor.

"Acho que é uma relação de sintonia muito boa. Parece que as coisas se encaixam aqui, não sei explicar muito bem. É um clube que eu admiro e passei a admirar muito mais a partir do momento em que vivi o dia a dia desde a primeira passagem. Me sinto muito bem aqui, vai muito além das quatro linhas. Gosto dessa conexão com o torcedor, da energia que eles me passam e da relação com os funcionários", prosseguiu.



Como não esteve presente no elenco campeão em 2023, Nonato busca seu primeiro título de Libertadores pelo Fluminense. Para isso, terá o Palmeiras pela frente na semifinal. O duelo de ida será nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A volta será na próxima quarta (21), no mesmo horário, no Nubank Parque.

