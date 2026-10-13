Paulo Henrique Ganso é o camisa 10 do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Paulo Henrique Ganso é o camisa 10 do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/10/2026 13:35

Em busca de uma vaga na final da Libertadores pela terceira vez na história, o Fluminense enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O Tricolor coloca à prova o bom momento sob o comando de Marcão e terá pela frente um adversário com característica distinta, embora compartilhem princípios importantes do futebol moderno.

O Fluminense se identifica com a valorização da posse de bola, troca de passes curtos e associação entre os jogadores para movimentar a defesa adversária e criar chances. Porém, o time ganhou um diferencial após a chegada de Marcão no lugar de Luis Zubeldía: verticalidade. Além de propor jogo, o Tricolor também é capaz de explorar os espaços em contra-ataque através da força de pontas como Serna e Canobbio.

Já o Palmeiras, por outro lado, construiu sua identidade com Abel Ferreira a partir da organização tática, da intensidade competitiva e da capacidade de acelerar jogadas para aproveitar os espaços dos adversários. O time paulista costuma se adaptar às necessidades de cada partida sem abrir mão do equilíbrio defensivo. A ideia é ter superioridade numérica perto da área e criar dificuldade na posse adversária.

Outra diferença está na maneira de acelerar as jogadas. O Fluminense procura construir as oportunidades a partir de sequências de passes e da movimentação, enquanto o Palmeiras explora rapidamente os espaços após recuperar a bola. Mas não quer dizer que ambos não ataquem de outra forma. O Tricolor também pode buscar passes verticais e transições rápidas, enquanto o Alviverde também sabe trabalhar a bola.

Apesar das diferenças, há semelhanças em outros pontos. A participação dos jogadores de meio-campo na construção e a busca por superioridade numérica em determinadas zonas do campo são pontos em comum dos dois estilos. Portanto, Fluminense e Palmeiras possuem maneiras diferentes de organizar o jogo, mas com capacidade de se adaptar às exigências de cada adversário.