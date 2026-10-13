Hulk tem motivação pessoal para ser o 'Vingador Tricolor' no duelo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk tem motivação pessoal para ser o 'Vingador Tricolor' no dueloMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/10/2026 09:00

Os caminhos de Hulk e do Fluminense se entrelaçaram nesta temporada e a Libertadores é sem dúvidas o final feliz almejado por clube e pelo atacante. Faltando três jogos para que o sonho se torne realidade, o Vingador Tricolor terá pela frente o clube que foi sua grande pedra de tropeço até hoje na competição: o Palmeiras.

Em três temporadas consecutivas, Hulk encontrou o clube paulista em mata-matas da competição e em todas as vezes acabou sendo eliminado. As derrotas foram pelo Atlético-MG e agora com o Fluminense o veterano sonha com um desfecho diferente.

O primeiro duelo aconteceu em 2021, quando o craque viveu sua melhor temporada pelo Galo com os títulos do Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileiro. Porém, na semifinal da Libertadores, o Palmeiras avançou com dois empates. Hulk teve a oportunidade de classificar o Galo, mas perdeu uma penalidade na partida de ida em Minas Gerais.

Na temporada seguinte, novamente as equipes se enfrentaram nas quartas de final. Desta vez, Hulk balançou as redes no duelo, mas novamente o Atlético-MG acabou eliminado. Depois de dois empates, o Palmeiras levou a melhor na disputa por pênaltis.

O último confronto aconteceu em 2023, quando o Fluminense conquistou a Libertadores. Na ocasião, os dois clubes se encontraram nas oitavas de final. O Palmeiras levou a melhor novamente, desta vez com uma vitória e um empate no agregado de duas partidas na Libertadores.

"É isso que a gente vem conversando. É um grupo maduro, de jogadores experientes, acostumados a ganhar. Jogadores que são muito experientes e não têm a Libertadores ainda. Então acho que é um motivo. Temos motivos de sobra pra poder pensar positivo de que vamos ganhar essa Libertadores", afirmou Hulk em entrevista à "TNT Sports".

Hulk chegou a ser finalista da Libertadores em uma ocasião, desta vez contra o Botafogo em 2024, e bateu na teve. O atacante, de 40 anos, acredita que conseguirá ser ídolo no Fluminense.

"Tem sido bacana, onde eu saio sempre recebo o carinho dos torcedores. A gente sente o respeito. Por mais história que você tenha, para ser ídolo tem que mostrar dentro de campo, e é o que eu estou buscando. Ídolo é quem ganha título e escreve sua história. Quero escrever aqui, já escrevi no Galo, no Porto e em todos meus clubes. Quero escrever aqui e se Deus quiser vai ser agora já com essa Libertadores. Tenho essa vontade de escrever uma linda história aqui também", disse em entrevista à "ESPN".