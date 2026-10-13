Hulk tem motivação pessoal para ser o 'Vingador Tricolor' no dueloMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Os caminhos de Hulk e do Fluminense se entrelaçaram nesta temporada e a Libertadores é sem dúvidas o final feliz almejado por clube e pelo atacante. Faltando três jogos para que o sonho se torne realidade, o Vingador Tricolor terá pela frente o clube que foi sua grande pedra de tropeço até hoje na competição: o Palmeiras.
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Em três temporadas consecutivas, Hulk encontrou o clube paulista em mata-matas da competição e em todas as vezes acabou sendo eliminado. As derrotas foram pelo Atlético-MG e agora com o Fluminense o veterano sonha com um desfecho diferente.
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O primeiro duelo aconteceu em 2021, quando o craque viveu sua melhor temporada pelo Galo com os títulos do Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileiro. Porém, na semifinal da Libertadores, o Palmeiras avançou com dois empates. Hulk teve a oportunidade de classificar o Galo, mas perdeu uma penalidade na partida de ida em Minas Gerais.
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Na temporada seguinte, novamente as equipes se enfrentaram nas quartas de final. Desta vez, Hulk balançou as redes no duelo, mas novamente o Atlético-MG acabou eliminado. Depois de dois empates, o Palmeiras levou a melhor na disputa por pênaltis.
O último confronto aconteceu em 2023, quando o Fluminense conquistou a Libertadores. Na ocasião, os dois clubes se encontraram nas oitavas de final. O Palmeiras levou a melhor novamente, desta vez com uma vitória e um empate no agregado de duas partidas na Libertadores.
"É isso que a gente vem conversando. É um grupo maduro, de jogadores experientes, acostumados a ganhar. Jogadores que são muito experientes e não têm a Libertadores ainda. Então acho que é um motivo. Temos motivos de sobra pra poder pensar positivo de que vamos ganhar essa Libertadores", afirmou Hulk em entrevista à "TNT Sports".
Hulk chegou a ser finalista da Libertadores em uma ocasião, desta vez contra o Botafogo em 2024, e bateu na teve. O atacante, de 40 anos, acredita que conseguirá ser ídolo no Fluminense.
"Tem sido bacana, onde eu saio sempre recebo o carinho dos torcedores. A gente sente o respeito. Por mais história que você tenha, para ser ídolo tem que mostrar dentro de campo, e é o que eu estou buscando. Ídolo é quem ganha título e escreve sua história. Quero escrever aqui, já escrevi no Galo, no Porto e em todos meus clubes. Quero escrever aqui e se Deus quiser vai ser agora já com essa Libertadores. Tenho essa vontade de escrever uma linda história aqui também", disse em entrevista à "ESPN".
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Hulk tem motivação pessoal para ser o \'Vingador Tricolor\' no duelo
Hulk, eliminado três vezes seguidas para o Plameiras na Libertadores atuando pelo Atlético Mineiro, tem um motivação pessoal para ser o \'Vingador Tricolor\