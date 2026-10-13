Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Desfalcado, Flamengo divulga relacionados para decisão com Estudiantes
Rubro-Negro viaja nesta terça-feira (13) e utilizará dependências do Defensa y Justicia para treinos; duelo é na quinta-feira (15)
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Evertton Araújo é liberado pelo departamento médico do Flamengo
Volante estava fora de combate desde o início de setembro; apesar disso, jogador não viaja para a Argentina
Pedro vive seca de gols no Flamengo e pode deixar equipe titular
Centroavante do Rubro-Negro repete desempenho ofensivo de pior momento na temporada, quando ainda estava sob o comando de Filipe Luís
Carrascal cresce de produção em momento decisivo no Flamengo
Meia-atacante colombiano assumiu o protagonismo, fez um gol e deu duas assistências nos últimos três jogos pelo Rubro-Negro
Danilo se manifesta após cirurgia: 'Em breve estou de volta!'
Zagueiro do Flamengo de 40 anos sofreu duas fraturas durante clássico com o Fluminense e tem previsão de alta nesta segunda-feira (12).
Joaquín Freitas destaca importância do elenco em adaptação no Flamengo
Argentino de 19 anos agradeceu aos companheiros pela ajuda dentro e fora de campo e afirmou estar muito feliz no Rubro-Negro
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