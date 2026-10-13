Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/10/2026 14:12

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo decisivo contra o Estudiantes , que acontecerá nesta quinta-feira (15), às 21h30, no estádio UNO, pela ida da semifinal da Copa Libertadores. O time viaja nesta terça-feira (13), às 15h, rumo ao Aeroporto de Ezeiza, e treinará no Predio Campeones del Mundo, do Defensa y Justicia.

O técnico Leonardo Jardim terá uma série de desfalques para o jogo. No meio-campo, Jorginho cumpre suspensão após ser expulso contra o Independiente del Valle. Já Arrascaeta segue o tratamento no pulso esquerdo, após sofrer fratura na região em amistoso pelo Uruguai, e realiza trabalhos no CT Ninho do Urubu.

Além disso, no setor defensivo, Danilo realizou cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, após choque com o goleiro Fábio no clássico com o Fluminense, no último domingo (11). Ele está se recuperando do procedimento em casa. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita em setembro, já faz trabalhos em campo e está perto de retornar.

Quem também já retornou aos gramados é Evertton Araújo. No entanto, o jogador foi preservado e não integrou a lista de relacionados. Ele deve ficar disponível para o jogo da volta, no próximo dia 20 de outubro.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Emerson Royal, João Victor, Johnny, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Vitão;

Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Saúl;

Atacantes: Bruno Henrique, Joaquín Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Valencia.

Flamengo protesta contra lesionados

O Flamengo afirmou, em nota oficial, que seus atletas já sofreram nove fraturas em 2026, descontando a lesão de Arrascaeta. "Um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas, o Flamengo tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas. Praticamente uma fratura por mês em 2026", aponta o comunicado.